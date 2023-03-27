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В Украину идет похолодание с дождями: когда и где изменится погода

Актуальный прогноз погоды в Украине

сегодня, 22:20
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Автор:

Лиля Воробьева

В нашей стране уже в ближайшее время ухудшится погода. Так ожидаемое всеми весеннее тепло и солнце уже в ближайшее время сменит холодное дождливое ненастье, даже с возможным снегом.

В Украину идет похолодание с дождями: когда и где изменится погода

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.


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28 марта

Как прогнозируют синоптики, в западном регионе во вторник ожидают дожди со снегом, а в Крыму и восточных областях пройдут краткие дожди с прояснениями. Теплая погода сохранится в восточных регионах, где будет плюсовать до+ 15 градусов, в западных регионах погода будет прохладной – до +5 градусов. В Киеве пасмурно, будет идти холодный дождь со снегом.

29 марта

В западных, северных и центральных регионах прогнозируется небольшой снег, в южных областях пасмурно, но с прояснениями, в восточных — дожди. Самый теплой  будет погода в южных областях до + 7 градусов, самым холодным этот день будет в Киеве — лишь до +2 градусов тепла.

30 марта

Четверг прогнозируется пасмурной погодой, но с прояснениями. Только в Крыму и в восточных регионах будет идти небольшой снег. Самая теплая погода в западных областях — до+ 10 градусов, однако прохладно в восточных регионах — до +4 градусов.

31 марта

В пятницу в восточных регионах будет облачная погода с прояснениями, в других регионах будут дожди. Самой теплой будет погода в западных и южных регионах – до +10 градусов, а холодно – в северных областях – до+ 6-7 градусов тепла.

1 апреля

Выходного дня в подавляющем большинстве областей ожидают дожди. В Крыму и восточных регионах пасмурно, с прояснением. Самым теплым этот день прогнозируется в Закарпатье — до+ 14 градусов тепла, самым холодным — в Донецкой и Луганской областях — до +9 градусов тепла.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какая погода будет в марте.



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