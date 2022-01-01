В Украину идет оттепель и подтопление: синоптики обновили прогноз погоды

В это воскресенье, 2 января, больших осадков на территории нашей страны не будет. Вместе с тем, на подавляющей части украинских территорий днем будет плюсовать, будет тепло, но также будет немного досаждать ветер. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Ночью столбик термометра будет минусовать до -6 градусов, в дневную пору будет от -3 градусов небольшого морозца до +6 градусов тепла. На автострадах страны местами водителям будет мешать гололедица.

В столице на второй день нового года тоже осадков не ожидается. Ночью будет держаться небольшой мороз от -3 до -5 градусов. Днем будет минусовать до -2 градусов.

Синоптики предупреждают, что на западных территориях по причине осадков и резкого таяния снега поднимется уровень воды в реках, также ослабится и будет разрушаться ледовый покров.

В частности, это будет происходить на плесах рек Карпатского региона на 0,2- 1,3 м . На отдельных участках будет ледоход, будут возникать пробки льда с резким колебанием уровня воды, но это не приведет к негативным последствиям.

На территориях Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой области на местных реках и левых притоках Днестра.

Также упоминаемые явления возможны на реках бассейна Западного Буга на 0,3 - 0,8 м и Припяти на 0,1- 0,6 м . В некоторых местах вода может выходить на поймы. Так, воды реки Западный Буг недалеко от Каменки-Бужской будут продолжать затапливать местные заводи.

Также в горных массивах Ивано-Франковского региона 1-2 января и на высокогорьях Закарпатья, в горах Львовского региона 1-3 января будет сохраняться опасность схода снежных лавин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какой будет погода в Украине 31 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!