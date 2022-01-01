logo

BTC/USD

47395.32

ETH/USD

3752.68

LTC/USD

149.97

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Украину идет оттепель и подтопление: синоптики обновили прогноз погоды
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украину идет оттепель и подтопление: синоптики обновили прогноз погоды

Актуальный прогноз погоды на 2 января.

1 января 2022, 23:50
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В это воскресенье, 2 января, больших осадков на территории нашей страны не будет. Вместе с тем, на подавляющей части украинских территорий днем будет плюсовать, будет тепло, но  также будет немного досаждать ветер. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В Украину идет оттепель и подтопление: синоптики обновили прогноз погоды

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Ночью столбик термометра будет минусовать до -6 градусов, в дневную пору будет от -3 градусов небольшого морозца до +6 градусов тепла. На автострадах страны местами водителям будет мешать гололедица.

В столице на второй день нового года тоже осадков не ожидается. Ночью будет держаться небольшой мороз от -3 до -5 градусов. Днем будет минусовать до -2 градусов.

Синоптики предупреждают, что на западных территориях по причине осадков и резкого таяния снега поднимется уровень воды в реках, также ослабится и будет разрушаться ледовый покров.

В частности, это будет происходить на плесах рек Карпатского региона на 0,2- 1,3 м . На отдельных участках будет ледоход, будут возникать пробки льда с резким колебанием уровня воды, но это не приведет к негативным последствиям.

На территориях Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой области на местных реках и левых притоках Днестра.

Также упоминаемые явления возможны на реках бассейна Западного Буга на 0,3 - 0,8 м и Припяти на 0,1- 0,6 м . В некоторых местах вода может выходить на поймы. Так, воды реки Западный Буг недалеко от Каменки-Бужской будут продолжать затапливать местные заводи.

Также в горных массивах Ивано-Франковского региона 1-2 января и на высокогорьях Закарпатья, в горах Львовского региона 1-3 января будет сохраняться опасность схода снежных лавин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какой будет погода в Украине 31 декабря.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://meteo.gov.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!