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В Украине идет ощутимое похолодание: назвали точную дату

27 декабря в Украине также ожидается небольшое понижение температуры

сегодня, 21:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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В ближайшие дни ощутимые холода на территории страны не предусмотрены, прогнозируется относительно теплая погода с осадками время от времени, однако с 5 января 2024 года ситуация с привычной погодой претерпевает изменения. Об этом информирует известная прогнозистка Наталья Диденко .

В Украине идет ощутимое похолодание: назвали точную дату

Погода в Украине в январе 2024 года (фото из открытых источников)

"Ближайшее ощутимое похолодание — с 5 января", — делает синоптик свой новый прогноз. .

В среду, как утверждает Диденко, прогнозируется непродолжительное похолодание – днем столбик термометра на территории страны будет показывать 2…6 градусов, в южных регионах 7…12 градусов.

"Северо-западный ветер будет сильным, со штормовыми порывами до 15- 20 метров в секунду. Очень осторожно", — предостерегает известная прогнозистка

В теплую ночь на определенных территориях прогнозируются дожди, а днем эти дожди перейдут в фазу мокрого снега. В южных регионах страны существенных осадков не ожидается, там прогнозируются возможные прояснения по солнцу.

В столице 27 декабря прогнозируется облачная погода, ожидается дождь, затем он перейдет в мокрый снег.

"Ветер сильный! Северо-западного направления, порывы до 15- 20 метров в секунду", — информирует синоптик.

Эта ночь в Киеве будет несколько теплее завтрашнего дня: ночью 4... 7, днем 2... 5 градусов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какая погода будет в Украине в январе 2024 года. Первый месяц нового 2024 года в украинских регионах прогнозируется теплее, чем это было раньше. Такой прогноз был обнародован в Украинском гидрометцентре. Количество осадков прогнозируется 32-43 мм (в горах Крыма 77 мм), что является нормой. В восточных, Закарпатском, Львовском, Ивано-Франковском и Черновицком регионах ожидается 35-78 мм осадков (в Карпатах местами 80-100 мм), что немного больше нормы.



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