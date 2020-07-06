kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.07.2020

BTC/USD

9253.94

ETH/USD

235.71

LTC/USD

43.13

НБУ 06.07.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В Украине хотят запретить вышки 5G
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине хотят запретить вышки 5G

Петиция с требованием запретить размещение вышек 5G в Украине собрала нужное количество подписей

сегодня, 16:51
Автор:

Владимир Лавский
В Украине хотят запретить вышки 5G

Электронная петиция с требованием запретить установку и эксплуатацию вышек 5G в Украине по состоянию на 16.00 понедельника, шестого июля, собрала 25 500 подписей из нужных 25 тысяч. Данная информация опубликована на сайте президента. 

Автор петиции Юлиана Гордей обращается к руководству страны с требованием "не вводить 5G в нашей стране, пока клинически не будет доказано, что это безопасно". 

Напомним, информация о якобы связи между 5G и вспышкой коронавируса Covid-19 привела к уничтожению 20 вышек сотовой связи в Великобритании. Конспирологические теории, вбросы, фейки могут стать поводом для неприятных ситуаций и в Украине, особенно, когда общество "закипает". Эксперты рассказали изданию "Комментарии", кто в этом заинтересован и как этому противостоять.

Ранее научное сообщество осудило мифы и теории заговора о возможности передачи коронавируса через 5G и подавление человеческого иммунитета с помощью новой технологии беспроводного мобильного интернета. Ученые назвали эти идеи мифами и "полным мусором", потому что даже с точки зрения науки это биологически невозможно. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!