В Украине хотят запретить вышки 5G

Электронная петиция с требованием запретить установку и эксплуатацию вышек 5G в Украине по состоянию на 16.00 понедельника, шестого июля, собрала 25 500 подписей из нужных 25 тысяч. Данная информация опубликована на сайте президента.

Автор петиции Юлиана Гордей обращается к руководству страны с требованием "не вводить 5G в нашей стране, пока клинически не будет доказано, что это безопасно".

Напомним, информация о якобы связи между 5G и вспышкой коронавируса Covid-19 привела к уничтожению 20 вышек сотовой связи в Великобритании. Конспирологические теории, вбросы, фейки могут стать поводом для неприятных ситуаций и в Украине, особенно, когда общество "закипает". Эксперты рассказали изданию "Комментарии", кто в этом заинтересован и как этому противостоять.

Ранее научное сообщество осудило мифы и теории заговора о возможности передачи коронавируса через 5G и подавление человеческого иммунитета с помощью новой технологии беспроводного мобильного интернета. Ученые назвали эти идеи мифами и "полным мусором", потому что даже с точки зрения науки это биологически невозможно.

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