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В Украине хотят вернуть техосмотр: какие авто не смогут его пройти

Водители транспортных средств, которые не пройдут техосмотр, не смогут передвигаться на них до устранения неполадок

сегодня, 08:43 comments875
Автор:

Виолетта Комаровская

Обязательный техосмотр могут возобновить в Украине уже в 2022 году. Его периодически будут проходить все собственники транспортных средств. Как часто это нужно будет делать, зависит от типа средства передвижения, пишет auto.24tv.ua.

В Украине хотят вернуть техосмотр: какие авто не смогут его пройти

Техосмотр. Фото: auto-doctor.net.ua

Только легковых автомобилей сейчас в Украине около 7 миллионов. Более 90 процентов из них не проходят необходимый технический контроль. К слову, в среднем такой может обойтись собственнику авто в 1000-1300 гривен. Правда, после возвращения техосмотра цена на услугу может резко вырасти, предполагают некоторые эксперты. 

Обязательный техосмотр легковые и грузовые автомобили, которым больше четырех лет, обязаны будут проходить каждые два года. С такой же периодичностью будут проверять и мототранспорт с двигателем более 125 кубических сантиметров и старше двух лет. Автобусы на техосмотр будут отправлять раз в полгода. 

Специалисты должны будут проверить исправность двигателя, тормозной системы, фар и колес. Не пройдут техосмотр те транспортные средства у которых, в частности, обнаружат: 

- дополнительные фары;

- бампера и спойлеры не заводской конструкции; 

- выхлопную систему прямоточного типа; 

- следы утечки технической жидкости;

- накладки на номерах и трещины, либо же тонировку на стеклах; 

- воздушный фильтр с пониженным сопротивлением;

- тормозные системы не заводской конструкции; 

- измененный клиренс;

- внештатные элементы (открытая проводка и т.д.);

- лампочки на панели;

- резину или диски не заводского номинала.

Автомобилям, которые не пройдут техосмотр, выезжать на дороги будет запрещено до того момента, пока собственник не устранит замечания и неполадки. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Бердянске обстреляли автобус с пассажирами. 


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