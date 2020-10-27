В Украине хотят вернуть техосмотр: какие авто не смогут его пройти

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Виолетта Комаровская
Обязательный техосмотр могут возобновить в Украине уже в 2022 году. Его периодически будут проходить все собственники транспортных средств. Как часто это нужно будет делать, зависит от типа средства передвижения, пишет auto.24tv.ua.
Техосмотр. Фото: auto-doctor.net.ua
Только легковых автомобилей сейчас в Украине около 7 миллионов. Более 90 процентов из них не проходят необходимый технический контроль. К слову, в среднем такой может обойтись собственнику авто в 1000-1300 гривен. Правда, после возвращения техосмотра цена на услугу может резко вырасти, предполагают некоторые эксперты.
Обязательный техосмотр легковые и грузовые автомобили, которым больше четырех лет, обязаны будут проходить каждые два года. С такой же периодичностью будут проверять и мототранспорт с двигателем более 125 кубических сантиметров и старше двух лет. Автобусы на техосмотр будут отправлять раз в полгода.
Специалисты должны будут проверить исправность двигателя, тормозной системы, фар и колес. Не пройдут техосмотр те транспортные средства у которых, в частности, обнаружат:
- дополнительные фары;
- бампера и спойлеры не заводской конструкции;
- выхлопную систему прямоточного типа;
- следы утечки технической жидкости;
- накладки на номерах и трещины, либо же тонировку на стеклах;
- воздушный фильтр с пониженным сопротивлением;
- тормозные системы не заводской конструкции;
- измененный клиренс;
- внештатные элементы (открытая проводка и т.д.);
- лампочки на панели;
- резину или диски не заводского номинала.
Автомобилям, которые не пройдут техосмотр, выезжать на дороги будет запрещено до того момента, пока собственник не устранит замечания и неполадки.
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