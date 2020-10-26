На курорте Украины обстреляли автобус с пассажирами

В Бердянске Запорожской области в день выборов, 25 октября, произошло ЧП. Как сообщает местное СМИ Pro.berdiansk.biz, неизвестные обстреляли маршрутный автобус, который перевозил пассажиров.

Водитель маршрутки рассказал, что кто-то совершил несколько выстрелов в боковое окно. Сам водитель чудом не пострадал, а осколки от разбитого стекла не полетели в салон только благодаря рекламной пленке. На место прибыли правоохранители. Отметим, что это не первый случай стрельбы по общественному транспорту в курортном городе. На прошлой неделе неизвестные обстреляли здесь две маршрутки. Хулиганов все еще разыскивают.

Напомним, под Харьковом сегодня произошло нападение на экс-нардепа от “Свободы” Игоря Швайку, который в 2014-м возглавлял Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Об этом сообщил сам политик в Facebook, подкрепив рассказ своей фотографией после инцидента.

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