На курорте Украины обстреляли автобус с пассажирами

Язык
BTC/USD
13072.33
ETH/USD
406.74
LTC/USD
58.09
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.38
Елена Волкова
В Бердянске Запорожской области в день выборов, 25 октября, произошло ЧП. Как сообщает местное СМИ Pro.berdiansk.biz, неизвестные обстреляли маршрутный автобус, который перевозил пассажиров.
Водитель маршрутки рассказал, что кто-то совершил несколько выстрелов в боковое окно. Сам водитель чудом не пострадал, а осколки от разбитого стекла не полетели в салон только благодаря рекламной пленке. На место прибыли правоохранители. Отметим, что это не первый случай стрельбы по общественному транспорту в курортном городе. На прошлой неделе неизвестные обстреляли здесь две маршрутки. Хулиганов все еще разыскивают.
Напомним, под Харьковом сегодня произошло нападение на экс-нардепа от “Свободы” Игоря Швайку, который в 2014-м возглавлял Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Об этом сообщил сам политик в Facebook, подкрепив рассказ своей фотографией после инцидента.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости