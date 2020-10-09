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В Украине хотят отменить сезонный перевод стрелок часов

Соответствующий проект закона зарегистрирован Радой

сегодня, 17:18
Автор:

Таисия Ерохина

Верховная Рада зарегистрировала законопроект "Об исчислении времени в Украине", предлагающий отказаться от традиции каждый сезон переводить стрелки часов. Об этом сообщил автор документа, первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук в Facebook.

В Украине хотят отменить сезонный перевод стрелок часов

Так, проект предусматривает установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

Отмечается, что ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей. Происходит ухудшение самочувствия, снижение работоспособности, значительное обострение хронических болезней.

Кроме того, 84% процентов жителей ЕС проголосовали за отмену перехода на летнее и зимнее время, что было поддержано Европейским парламентом.

По мнению Стефанчука, закрепление на всей территории Украины единого киевского времени также позволит укрепить оборонные позиции Украины и способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщалось, в последнее воскресенье второго осеннего месяца в Украине традиционно переводят стрелки часов на час назад. Переход на зимнее время регулирует Постановление Кабинета министров Украины о порядке исчисления времени от 13 мая 1996 года.


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