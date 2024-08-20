В Украине хотят отменить бедность: нарушение Конституции не останавливает

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева критически высказался по поводу заявления нынешнего министра социальной политики Оксаны Жолнович о возможной отмене прожиточного минимума. В частности, в эфире "Эспрессо" он отметил, что Жолнович продемонстрировала свою некомпетентность в понимании сущности прожиточного минимума. По его словам, этот показатель не является выплатой, а представляет собой государственный социальный стандарт, определяющий минимальный уровень обеспечения граждан.

Бедность

Бывший министр выразил обеспокоенность тем, что отмена прожиточного минимума может привести к исчезновению понятия бедности в Украине на официальном уровне.

"Если у нас сегодня, и это признает Всемирный банк, количество бедных людей в Украине выросло на 1 миллион 800 тысяч человек и достигло цифры 9 миллионов, а на ближайшие три года, согласно бюджетной резолюции, не предусматривается рост социальных нормативов, то есть больше денег на социальную защиту людей государство, по крайней мере, власть в государстве не собирается увеличивать, то возникает вопрос: "Как же бороться с растущей бедностью?" И тут они пошли по тому пути, который предлагала Галина Николаевна Третьякова, когда говорила: "для того, чтобы преодолеть бедность, нужно не стимулировать семьи, где рождаются некачественные дети". И вот таким же путем идет Жолнович", — сказал он.

Рева также напомнил, что понятие прожиточного минимума закреплено в Конституции Украины. Согласно статье 46, социальные выплаты и помощь должны обеспечивать уровень жизни не ниже прожиточного минимума.

"Итак, если вы хотите отменить прожиточный минимум, то вам как минимум нужно внести изменения в Конституцию, если мы говорим о правовом пути", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР также раскритиковали инициативу Жолновича отменить прожиточный минимум и заменить его на "специальную социальную выплату".



