В Украине хотят отменить бедность: нарушение Конституции не останавливает

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева критически высказался по поводу заявления нынешнего министра социальной политики Оксаны Жолнович о возможной отмене прожиточного минимума. В частности, в эфире "Эспрессо" он отметил, что Жолнович продемонстрировала свою некомпетентность в понимании сущности прожиточного минимума. По его словам, этот показатель не является выплатой, а представляет собой государственный социальный стандарт, определяющий минимальный уровень обеспечения граждан.
Бедность
Бывший министр выразил обеспокоенность тем, что отмена прожиточного минимума может привести к исчезновению понятия бедности в Украине на официальном уровне.
Рева также напомнил, что понятие прожиточного минимума закреплено в Конституции Украины. Согласно статье 46, социальные выплаты и помощь должны обеспечивать уровень жизни не ниже прожиточного минимума.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР также раскритиковали инициативу Жолновича отменить прожиточный минимум и заменить его на "специальную социальную выплату".
Новости