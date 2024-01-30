В Украине до сих пор учат на русском языке в школах: где и сколько учеников

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Slava Kot
Согласно подсчетам Института образовательной аналитики в Украине 447 учеников обучаются на русском языке в двух областях Украины – Харьковской и Днепропетровской.
В Украине обучают на русском в школах. Фото из открытых источников
В 2023/204 учебном году в украинских школах продолжают официально вести уроки на русском языке в нескольких школах. В первую очередь это касается Харьковской области, где на русском языке учатся 403 ученика. Еще 44 ученика учатся на русском языке в Днепропетровской области. Однако в противоположность Харьковской, здесь преподавание уроков на русском продолжается до 4 класса, включительно. Таким образом, в Украине в целом учатся на русском языке 447 учеников.
Это значительно ниже прошлогоднего 2022/23 учебного года, когда в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях на русском обучались 1 362 ученика.
Также в украинских школах преподают обучение и на других языках:
Отметим, что, несмотря на большое количество этнических меньшинств в Украине, которые могут получить обучение на своем языке, в Украине нет ни одного ученика, который учится на крымскотатарском языке, согласно статистике Института образовательной аналитики.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сколько украинцев поддерживает русский язык обучения в школах.
Также "Комментарии" писали опрос КМИС, показавший, как теперь украинцы относятся к русскоязычным согражданам.
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