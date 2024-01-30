В Украине до сих пор учат на русском языке в школах: где и сколько учеников

Согласно подсчетам Института образовательной аналитики в Украине 447 учеников обучаются на русском языке в двух областях Украины – Харьковской и Днепропетровской.

В Украине обучают на русском в школах. Фото из открытых источников

В 2023/204 учебном году в украинских школах продолжают официально вести уроки на русском языке в нескольких школах. В первую очередь это касается Харьковской области, где на русском языке учатся 403 ученика. Еще 44 ученика учатся на русском языке в Днепропетровской области. Однако в противоположность Харьковской, здесь преподавание уроков на русском продолжается до 4 класса, включительно. Таким образом, в Украине в целом учатся на русском языке 447 учеников.

Это значительно ниже прошлогоднего 2022/23 учебного года, когда в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях на русском обучались 1 362 ученика.

Также в украинских школах преподают обучение и на других языках:

- на румынском языке – 15 487 учеников (Черновицкая, Закарпатская и Одесская области);

- на венгерском языке – 14 623 ученика (Закарпатская область);

- на польском языке – 974 ученика (Львовская и Хмельницкая области);

- на молдавском языке – 1 335 учеников (Одесская область);

- на русском языке – 447 учеников (Харьковская и Днепропетровская область);

- на словацком языке – 118 учеников (Закарпатская область);

- на болгарском языке – 35 учеников (Одесская область);

- на немецком языке – 50 учеников (Киев);

- на английском языке – 24 ученика (Киев).

Отметим, что, несмотря на большое количество этнических меньшинств в Украине, которые могут получить обучение на своем языке, в Украине нет ни одного ученика, который учится на крымскотатарском языке, согласно статистике Института образовательной аналитики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сколько украинцев поддерживает русский язык обучения в школах.

Также "Комментарии" писали опрос КМИС, показавший, как теперь украинцы относятся к русскоязычным согражданам.