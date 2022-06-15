В Украине до конца года трижды вырастут пенсии: когда и у кого

Несмотря на военные действия в Украине в правительстве намерены в этом году трижды провести перерасчет пенсий для граждан Украины. Изменение размера выплат пройдет летом, осень и зимой – 1 июля, 1 октября и 1 декабря. Как передает портал "Комментарии", об этом информирует пресс-служба Пенсионного Фонда Украины.

Пенсии. Фото: из открытых источников

В Пенсионном Фонде отмечают, что перерасчет пенсий напрямую связан с увеличением прожиточного минимума. Уже с 1 июля размер выплат подпрыгнет до 2 027 гривен, а уже 1 декабря он должен достигнуть 2 093 гривны.

С 1 октября увеличиться размер минимальной пенсии по возрасту у неработающих лиц в возрасте от 65 лет со страховым стажем у мужчин не менее 35 лет, а у женщин — не менее 30 лет. Перерасчет пройдет в связи с увеличением минимальной заработной платы до 6,7 тысячи гривен.

Кроме того, с 1 октября украинцам в возрасте от 70 до 75 лет ежемесячно будут выплачивать компенсацию в размере 300 гривен.

Также для пенсионеров от 70 лет со стажем у мужчин — 35 лет, а у женщин — 30 лет, минимальная пенсия составит 3 тысячи гривень. Если страховой стаж меньше указанного, то минимальная пенсия определяется пропорционально имеющемуся стажу, исходя из размера 3 тысячи гривень.

С 1 декабря безработным пенсионерам, которым еще не исполнилось 70 лет, с необходимым страховым стажем минимальная пенсия составит 2,5 тысячи гривен. Украинцам, которые не имеют необходимого стажа, будут выплачивать минимальную пенсию пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 2,5 тысячи гривен.

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