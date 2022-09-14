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В Украине без пенсий окажется половина 60-летних: как изменят требования

Если вам исполнится 60 лет в 2022, на тот момент нужно иметь от 29 лет стажа.

сегодня, 09:00
Автор:

Кравцев Сергей
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В Украине уже с 2023-го изменят требования к стажу. Чтобы вовремя выйти на пенсию нужно будет платить взносы минимум 30 лет (сейчас 29). Однако это еще не все новые правила, которые начнут действовать. К 2028 году ежегодно норма будет расти на 12 месяцев. Следовательно, через 6 лет только 55% наших соотечественников 60 лет смогут вовремя выйти на заслуженный пенсионный отдых. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в материале сайта "Обозреватель".

В Украине без пенсий окажется половина 60-летних: как изменят требования

Пенсия. Фото: из открытых источников

Это вытекает из изменений, принятых в Законе Об общеобязательном государственном пенсионном страховании еще в 2017-м. Нововведения постепенно вступают в силу. Если вам исполнится 60 лет в 2022, на тот момент нужно иметь от 29 лет стажа. Требования будут расти:

2023-го – от 30 лет;

2024 – от 31 года;

2025-го – от 32 лет;

2026-го – от 33 лет;

2027-го – от 34 лет;

В 2028 – от 35 лет.

Если вы не выполнили это требование, есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно к своему 63-летию заработать хотя бы (в зависимости от того, когда исполнится):

В 2022 – от 19 до 29 лет;

В 2023 – от 20 до 30 лет;

В 2024 – от 21 до 31 года;

2025-го – от 22 до 32 лет;

2026 – от 23 до 33 лет;

В 2027 – от 24 до 34 лет.

Что выйти на пенсию в 65 лет, нужно не выполнить оба выше перечисленных требования, но иметь не менее 15 лет стажа.

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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/v-ukraini-pensii-ne-otrimae-polovina-60-richnih-yak-zminyat-vimogi.htm?_gl=1*15kmmkn*_ga*MTk3ODcwMjEzMC4xNjE0NTc3OTU2*_ga_JBX3X27G7H*MTY2MzEzMjMyMC42ODMuMS4xNjYzMTMyMzMxLjQ5LjAuMA..&_ga=2.229855007.280981185.
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