В Украине без пенсий окажется половина 60-летних: как изменят требования

В Украине уже с 2023-го изменят требования к стажу. Чтобы вовремя выйти на пенсию нужно будет платить взносы минимум 30 лет (сейчас 29). Однако это еще не все новые правила, которые начнут действовать. К 2028 году ежегодно норма будет расти на 12 месяцев. Следовательно, через 6 лет только 55% наших соотечественников 60 лет смогут вовремя выйти на заслуженный пенсионный отдых. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в материале сайта "Обозреватель".

Пенсия. Фото: из открытых источников

Это вытекает из изменений, принятых в Законе Об общеобязательном государственном пенсионном страховании еще в 2017-м. Нововведения постепенно вступают в силу. Если вам исполнится 60 лет в 2022, на тот момент нужно иметь от 29 лет стажа. Требования будут расти:

2023-го – от 30 лет;

2024 – от 31 года;

2025-го – от 32 лет;

2026-го – от 33 лет;

2027-го – от 34 лет;

В 2028 – от 35 лет.

Если вы не выполнили это требование, есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно к своему 63-летию заработать хотя бы (в зависимости от того, когда исполнится):

В 2022 – от 19 до 29 лет;

В 2023 – от 20 до 30 лет;

В 2024 – от 21 до 31 года;

2025-го – от 22 до 32 лет;

2026 – от 23 до 33 лет;

В 2027 – от 24 до 34 лет.

Что выйти на пенсию в 65 лет, нужно не выполнить оба выше перечисленных требования, но иметь не менее 15 лет стажа.

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