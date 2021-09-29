В Украине банкнота в 5 гривен продается за 30 тысяч: в чем ее ценность

Житель нашей страны продает национальную денежную ассигнацию номиналом в 5 гривен. И предлагает торг при стартовой цене — 30 тысяч гривен. Большие деньги он хочет получить, предлагая украинским коллекционерам банкноту, в которой особый номер: ПЕ1111111.

Банкноту в 5 гривен продают за 30 000 (фото из открытых источников)

Объявление размещено на соответствующем сайте iZi, где все покупают, предлагают и продают.

В тексте указано, что банкнота НЕ порвана, видно, что деньги постоянно были в обращении. Ассигнация переходила из рук в руки, поэтому потертая, состояние не идеальное.

Важно, что такие денежные знаки с особыми номерами, можно реализовать гораздо дороже, чем они того стоят. Но коллекционеры требуют у владельцев, чтобы ассигнации были в хорошем состоянии, будто только из печати. В частности, их интересуют денежные знаки с малыми серийными номерами. Как, вот 0000999 или другие звучащие цифры.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как выглядят 5 копеек, которые можно продать за несколько тысяч . Существуют различные варианты дорогих 5 копеек, стоимость которых зависит от года выпуска, а также некоторых особенностей. Это могут быть различия в форме и расположении ягод на монете, начертании цифр, элементах трезубца и другие. 5 копеек 1992 года — повседневная монета. По данным источника, есть несколько разновидностей таких монет, среди их встречаются и редкие, стоимость которых колеблется в пределах 4000-6000 гривен. Такая монета имеет гурт из крупной насечкой, единицу с хвостиком, средний зуб трезубца острый с утолщением и другие отличительные элементы. 5 копеек 1994 года являются достаточно редкой монетой. Известно несколько разновидностей, которые выполнены с магнитной стали, алюминия, меди, латуни или серебра. По данным портала Monety, насчитывается всего около 300 экземпляров такой монеты.

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