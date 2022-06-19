В Украине ажиотаж на гречку: эксперты рассказали, когда исчезнет дефицит и цены снизятся

Ажиотаж на самый популярный в Украине продукт гречку появился после того, как произошло полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Это привело к тому, что гречка стала стремительно пропадать из продуктовых полок в магазинах и супермаркетов, а там, где она еще есть – цена подпрыгнула в несколько раз. Цена может снизиться после того, как Украина сможет собрать новый урожай. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин, пишет "РБК-Украина".

Гречка. Фото: из открытых источников

По ее словам, по результатам прошлого года Украина удовлетворила внутренний спрос в гречке собственным производством на 90%. Оставшиеся объемы поставляли из Казахстана и РФ.

"В то же время ажиотажный спрос на крупы среди потребителей, начавшийся с началом войны, когда практически каждая семья пыталась сделать чуть ли не годовой запас продовольствия, привел к постепенному исчерпанию запасов. Это и привело к росту цен на гречку", — отметила аналитик.

Сейчас, поясняет она, Украина уже засеяла гречкой 75 тысяч гектар — это 90% посевной площади 2021 года. Новый урожай приведет к снижению цен, прогнозирует эксперт.

"Кроме того, объемы посева гречихи могут быть еще увеличены, поскольку гречиха — это культура, которую можно сеять еще в июне после сбора урожая зерновых культур. Соответственно, предложение гречки в следующем году может еще увеличиться", — добавила Литвин.

По данным Госстата, в мае гречка стоила порядка 69 гривен за килограмм.

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