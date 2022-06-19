В Украине ажиотаж на гречку: эксперты рассказали, когда исчезнет дефицит и цены снизятся

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Кравцев Сергей
Ажиотаж на самый популярный в Украине продукт гречку появился после того, как произошло полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Это привело к тому, что гречка стала стремительно пропадать из продуктовых полок в магазинах и супермаркетов, а там, где она еще есть – цена подпрыгнула в несколько раз. Цена может снизиться после того, как Украина сможет собрать новый урожай. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин, пишет "РБК-Украина".
Гречка. Фото: из открытых источников
По ее словам, по результатам прошлого года Украина удовлетворила внутренний спрос в гречке собственным производством на 90%. Оставшиеся объемы поставляли из Казахстана и РФ.
Сейчас, поясняет она, Украина уже засеяла гречкой 75 тысяч гектар — это 90% посевной площади 2021 года. Новый урожай приведет к снижению цен, прогнозирует эксперт.
По данным Госстата, в мае гречка стоила порядка 69 гривен за килограмм.
Читайте на портале "Комментарии" — Джонсон заявил, что пусть Путин и дальше думает, что сможет стереть украинскую нацию с лица земли.
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