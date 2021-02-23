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Главная Новости Общество события В Украине анонсировали новое школьное меню: как будут питаться ученики
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В Украине анонсировали новое школьное меню: как будут питаться ученики

Новое меню разработал кулинарный эксперт Евгений Клопотенко

сегодня, 15:40
Автор:

Кириєнко Анна

Украинские ученики вскоре смогут попробовать новое школьное меню, разработанное Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Об этом сообщило издание Экономические новости.

В Украине анонсировали новое школьное меню: как будут питаться ученики

Школьное меню 2021: каким оно будет. Фото: cdn.statically.io

Меню для детей разработал украинский популярный кулинарный эксперт Евгений Клопотенко. Новый рацион соответствует всем стандартам детского питания, которые начали действовать в 2021 году.

Меню будет сбалансированным и содержать все важные для развития ребенка компоненты. Туда будут входить традиционные и полезные продукты и блюда. Среди главных компонентов - злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты.

Кроме эксперта Евгения Клопотенко, в составлении меню участвовали детские диетологи и технологи.

Ранее школы самостоятельно составляли меню. Теперь будут технические карты, по которым нужно готовить пищу.

Соблюдение учебными заведениями требований нового Санитарного регламента и стандартов питания будет контролировать Госпродпотребслужба.

Напомним, что с 2022-го года украинские школьники средней школы будут учиться по новой программе. Произойдет это в рамках реформы "Новой Украинской школы". Поэтому для учеников введут несколько новых предметов, а также изменят количество часов обучения в неделю. Подробности смотрите в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что домашние животные — настоящие и верные друзья. Однако перед тем, как завести себе четвероногого друга, стоит отвезти его в ветеринарную клинику на обследование. Ведь иногда животные также могут передавать серьезные заболевания, лечение которых требует много времени и средств. Какие это заболевание, читайте в нашем материале.


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Источник: https://enovosty.com/uk/news_society-ukr/full/2302-v-ukraini-anonsuvali-nove-shkilne-menyu-yak-budut-xarchuvatisya-uchni
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