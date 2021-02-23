В Украине анонсировали новое школьное меню: как будут питаться ученики

Украинские ученики вскоре смогут попробовать новое школьное меню, разработанное Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Об этом сообщило издание Экономические новости.

Школьное меню 2021: каким оно будет. Фото: cdn.statically.io

Меню для детей разработал украинский популярный кулинарный эксперт Евгений Клопотенко. Новый рацион соответствует всем стандартам детского питания, которые начали действовать в 2021 году.

Меню будет сбалансированным и содержать все важные для развития ребенка компоненты. Туда будут входить традиционные и полезные продукты и блюда. Среди главных компонентов - злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты.

Кроме эксперта Евгения Клопотенко, в составлении меню участвовали детские диетологи и технологи.

Ранее школы самостоятельно составляли меню. Теперь будут технические карты, по которым нужно готовить пищу.

Соблюдение учебными заведениями требований нового Санитарного регламента и стандартов питания будет контролировать Госпродпотребслужба.

Напомним, что с 2022-го года украинские школьники средней школы будут учиться по новой программе. Произойдет это в рамках реформы "Новой Украинской школы". Поэтому для учеников введут несколько новых предметов, а также изменят количество часов обучения в неделю. Подробности смотрите в нашем материале.

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