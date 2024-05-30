logo

BTC/USD

68608.98

ETH/USD

3783.54

LTC/USD

84.67

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В украинцев изменилось доверие к Верховной Раде
commentss НОВОСТИ Все новости

В украинцев изменилось доверие к Верховной Раде

Две трети украинцев недоверяют Верховной Раде. Это на 30% больше, чем в начале полномасштабного вторжения.

сегодня, 16:50
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Опрос, проведенный Международным республиканским институтом (IRI), показывает, что в украинцев уменьшилось доверие к Верховной Раде за два года полномасштабной войны. На сегодня Верховной Раде доверяют 29% опрошенных украинцев.

В украинцев изменилось доверие к Верховной Раде

Украинцы стали меньше доверять ВР. Фото из открытых источников

В рамках опроса "Граждане и парламент: доверие, взаимодействие и открытость в условиях военного положения" IRI спросили украинцев об отношении к Верховной Раде. Оказалось, что в 2024 году Верховной Раде доверяют 29% опрошенных украинцев, из них абсолютно доверяют 6%.

Эти показатели меньше результатов опроса 2022 года, когда доверие к Верховной Раде выразили 56% украинцев, из которых 13% указали в полное доверие.

В то же время недоверие к ВР в 2024 году испытывают 66% украинцев, а каждый четвертый украинец абсолютно не доверяет Верховной Раде. Эти показатели стали выше на 30% по сравнению с 2022 годом, когда ВР не доверяли 36% украинцев.

В украинцев изменилось доверие к Верховной Раде - фото 2

Сколько украинцев доверяет Верховной Раде в 2022 и 2024 гг. Опрос IRI

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как украинцы относятся к повышению налогов. 14,5% украинцев готовы платить все налоги, введенные правительством, а 30,8% будут платить только основные налоги. В то же время категорически против уплаты налогов выступили 6,4% украинцев. Кроме того, 25,3% украинцев считают, что повышение налогов улучшит обеспечение армии, однако 63,1% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Также "Комментарии" писали о новом опросе, который показал, что для украинцев важнее: свобода или традиционные ценности. Свободу избрало 8 из 10 опрошенных.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://iri.org.ua/survey/dovira-ukrayintsiv-do-verkhovnoyi-rady-vpala-hromadyany-khochut-shchob-parlament-spryyav
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости