В украинцев изменилось доверие к Верховной Раде

Опрос, проведенный Международным республиканским институтом (IRI), показывает, что в украинцев уменьшилось доверие к Верховной Раде за два года полномасштабной войны. На сегодня Верховной Раде доверяют 29% опрошенных украинцев.



Украинцы стали меньше доверять ВР. Фото из открытых источников

В рамках опроса "Граждане и парламент: доверие, взаимодействие и открытость в условиях военного положения" IRI спросили украинцев об отношении к Верховной Раде. Оказалось, что в 2024 году Верховной Раде доверяют 29% опрошенных украинцев, из них абсолютно доверяют 6%.

Эти показатели меньше результатов опроса 2022 года, когда доверие к Верховной Раде выразили 56% украинцев, из которых 13% указали в полное доверие.

В то же время недоверие к ВР в 2024 году испытывают 66% украинцев, а каждый четвертый украинец абсолютно не доверяет Верховной Раде. Эти показатели стали выше на 30% по сравнению с 2022 годом, когда ВР не доверяли 36% украинцев.

Сколько украинцев доверяет Верховной Раде в 2022 и 2024 гг. Опрос IRI

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как украинцы относятся к повышению налогов. 14,5% украинцев готовы платить все налоги, введенные правительством, а 30,8% будут платить только основные налоги. В то же время категорически против уплаты налогов выступили 6,4% украинцев. Кроме того, 25,3% украинцев считают, что повышение налогов улучшит обеспечение армии, однако 63,1% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Также "Комментарии" писали о новом опросе, который показал, что для украинцев важнее: свобода или традиционные ценности. Свободу избрало 8 из 10 опрошенных.