В Twitter назвали самый популярный твит в истории

Самым популярным твитом всех времен является запись о смерти актера Чедвика Боузмана. Об этом пишет CNN.



Twitter подтвердил эту информацию на своем собственном верифицированном аккаунте в субботу, просто заявив: "Самый любимый твит за все времена. Дань, достойная короля. #WakandaForever (Ваканда – придуманная страна, которая является родиной персонажа Чедвика Бозмана – Т'Чаллы/ Черной пантеры, – ред.)".

В аккаунте Боузман появилось черно-белое изображение с заявлением, подтверждающим, что в пятницу он проиграл четырехлетнюю битву с раком толстой кишки. Ему было 43 года. Сообщение стало вирусным и теперь находится в верхней части доски показателей Twitter с более чем 5,7 миллионами лайков.

Следующий ближайший твит был от Барака Обамы в 2017 году, который включал цитату Нельсона Манделы. Запись понравилась пользователям более 4,3 миллиона раз.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm