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В Twitter назвали самый популярный твит в истории

Твит о смерти актера Чедвика Боузмана получил рекордную популярность

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Самым популярным твитом всех времен является запись о смерти актера Чедвика Боузмана. Об этом пишет CNN.

Twitter подтвердил эту информацию на своем собственном верифицированном аккаунте в субботу, просто заявив: "Самый любимый твит за все времена. Дань, достойная короля. #WakandaForever (Ваканда – придуманная страна, которая является родиной персонажа Чедвика Бозмана –  Т'Чаллы/ Черной пантеры, – ред.)".

В Twitter назвали самый популярный твит в истории

В аккаунте Боузман появилось черно-белое изображение с заявлением, подтверждающим, что в пятницу он проиграл четырехлетнюю битву с раком толстой кишки. Ему было 43 года. Сообщение стало вирусным и теперь находится в верхней части доски показателей Twitter с более чем 5,7 миллионами лайков.

Следующий ближайший твит был от Барака Обамы в 2017 году, который включал цитату Нельсона Манделы. Запись понравилась пользователям более 4,3 миллиона раз.

Напомним, актер Чедвик Боузман умер 29 августа, находясь у себя дома. Ему было 43 года. В заявлении, опубликованном в Twitter актера, говорится, что он с 2016 года боролся с раком толстой кишки.


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