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В Трускавце состоялась закрытая вечеринка депутатов: как развлекались "слуги народа" (ВИДЕО)

В ток-шоу показали, как отрывались депутаты

сегодня, 18:46
Автор:

Лиля Воробьева








В курортном Трускавце состоялись закрытая вечеринка партийцев "Слуги народа", на которых присутствовал и президент Владимир Зеленский. В роли главного диджея выступал руководитель этой провластной силы Давид Арахамия. Все остальные парламентарии развлекались и танцевали под различные хиты. Видео с вечеринки для парламентских избранников обнародовала Екатерина Осадчая в своей авторской программе "Светская жизнь".

В Трускавце состоялась закрытая вечеринка депутатов: как развлекались "слуги народа" (ВИДЕО)

В Трускавце прошла вечеринка "слуг народа" (фото из открытых источников)

Глава партийной фракции, который развлекал коллег, рассказал, что волновался перед развлекательной частью, за которую отвечал. Музыкальные треки он использовал из своего сета, который был рассчитан на молодых сторонников политсилы. Поэтому звучали музыка, которую любит и знает не одно поколение. Но она всем нравится. Главный партиец парламента даже выбрал себе псевдоним и говорил, что он диджей Давид Браун.

Камера зафиксировала присутствующего на этих спецразвлечениях главу страны,что общался со своими единомышленниками. А парламентарка Марьяна Безуглая привлекла к себе внимание страстными танцевальными движениями.

Автор "Светской жизни" тоже добиралась спецтранспортом — неслась на полицейской машине с мигалками, потому что была больше времени, как планировала и опаздывала на поезд в столицу. С Трускавца во Львов заехала с полицейскими очень быстро.

Затем ведущая поблагодарила правоохранителей, отметив в социальных сетях, если бы не полицейские, то поезд уехал  без нее.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Трускавце наградили "Слуг народа" . На съезде политической партии "Слуга народа" в Трускавце народным депутатам после заседания начали вручать награды за определенные достижения в работе.


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Источник: https://youtu.be/IUOyf_Hl2AU
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