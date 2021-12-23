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В трехсторонней контактной группе заговорили об оптимизме: что это значит

Украинская делегация отметила, что есть вероятность обеспечить деэскалацию ситуации на Донбассе

сегодня, 08:55
Автор:

Козлова Альбіна
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На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 декабря участники достигли понимания относительно введения режима тишины на Донбассе. Украинские представители отметили, что можно говорить о сдержанном оптимизме по поводу возможной деэскалации ситуации. Об этом сообщили на официальном канале Украинской делегации для участия в трехсторонней контактной группе.

В трехсторонней контактной группе заговорили об оптимизме: что это значит

Донецкая область, фото из открытых источников

По словам и. о. первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрея Костина, есть возможность обеспечить режим прекращения огня на Востоке перед новогодними праздниками. Костин отметил, что другая сторона готова тоже к такому шагу.

Если удастся достичь режима прекращения огня, то есть возможность возобновить работу контрольно-пропускных пунктов, договориться об обмене пленными и выполнении других договоренностей.

"Украинская сторона также продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, обеспечения реализации других договоренностей в интересах всех украинцев с обеих сторон линии касания", — говорится в тексте.

Как сообщал портал "Комментарии", Андрей Ермак подчеркнул, что Украина находится в очень сильной позиции, комментируя вопрос мирного урегулирования ситуации в Донбассе. В настоящее время ведутся переговоры с несколькими странами, которые могут поспособствовать разблокированию работы ТКГ.

Ранее мы писали, что нардеп предложил улучшить условия для военных и населения на Донбассе. Вместо линии разграничения следует сделать демилитаризованную зону. В этой зоне граждане будут защищены от стихийного возобновления боевых действий.

Брюссельский журналист посетил линию разграничения и спросил у военных, что они думают о возможном наступлении России. Как пишет в репортаже Герсенхорн, солдаты мало интересуются политикой, но в случае вторжения России, они сказали, что заставят ее заплатить высокую цену.


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/im?p=g597936883
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