В трехсторонней контактной группе заговорили об оптимизме: что это значит

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 декабря участники достигли понимания относительно введения режима тишины на Донбассе. Украинские представители отметили, что можно говорить о сдержанном оптимизме по поводу возможной деэскалации ситуации. Об этом сообщили на официальном канале Украинской делегации для участия в трехсторонней контактной группе.

Донецкая область, фото из открытых источников

По словам и. о. первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрея Костина, есть возможность обеспечить режим прекращения огня на Востоке перед новогодними праздниками. Костин отметил, что другая сторона готова тоже к такому шагу.

Если удастся достичь режима прекращения огня, то есть возможность возобновить работу контрольно-пропускных пунктов, договориться об обмене пленными и выполнении других договоренностей.

"Украинская сторона также продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, обеспечения реализации других договоренностей в интересах всех украинцев с обеих сторон линии касания", — говорится в тексте.

Как сообщал портал "Комментарии", Андрей Ермак подчеркнул, что Украина находится в очень сильной позиции, комментируя вопрос мирного урегулирования ситуации в Донбассе. В настоящее время ведутся переговоры с несколькими странами, которые могут поспособствовать разблокированию работы ТКГ.



Ранее мы писали, что нардеп предложил улучшить условия для военных и населения на Донбассе. Вместо линии разграничения следует сделать демилитаризованную зону. В этой зоне граждане будут защищены от стихийного возобновления боевых действий.



Брюссельский журналист посетил линию разграничения и спросил у военных, что они думают о возможном наступлении России. Как пишет в репортаже Герсенхорн, солдаты мало интересуются политикой, но в случае вторжения России, они сказали, что заставят ее заплатить высокую цену.

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