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В ТКГ назвали причину, почему Путин против обмена пленными

Процесс обмена пленными заморожен по вине российской стороны, уверены в украинской делегации в ТКГ

сегодня, 09:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Российская сторона наотрез отказывается обсуждать любые варианты обмена пленными. Отказ Кремля идти на урегулирование конфликта объясняется простым желанием и дальше накалять обстановку, а также не давать лишнего повода украинской власти во главе с президентом Зеленским для повышения личного рейтинга. Как передает портал "Комментарии", такие соображения в интервью сайту "Апостроф" озвучил журналист, член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

В ТКГ назвали причину, почему Путин против обмена пленными

Обмен пленными. Фото: Украинформ

Журналист считает, что как только Владимир Зеленский получил власть в Украине Кремль тут же начал действовать, предлагая Киеву свои уступки взамен на сдачу национальных интересов. Тогда, все помнят, проведен большой обмен. Путин тогда полагал, что Зеленский может стать пророссийским президентом, а потому Москва была заинтересована в повышении его рейтинга внутри страны. Теперь же Путин открыто заявляет, что ему не о чем говорить с Владимиром Зеленским и он уже строит планы о том, чтобы начать настраивать диалог с новым президентом Украины.

Сергей Гармаш напомнил статью замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в которой тот откровенно грубо выражался об украинской власти.

По мнению Гармаша, логика очень простая – если Путин согласиться пойти на обмен кого-то из украинских пленников, то тем самым он подыграет Зеленскому, рейтинг которого пойдет вверх. Естественно в этом Москва не заинтересована. Потому и обмена не предвидится. 

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Источник: https://apostrophe.ua/news/politics/2021-12-29/stavit-nevyipolnimyie-usloviya-peregovorschik-obyyasnil-blokirovanie-putinyim-obmena-plennyimi/254394
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