В ТЦК объяснили, кто и как определяет «счастливчиков», которым отправляют повестки почтой

Списки тех, кто, в первую очередь, может получить повестки почтой, формирует не территориальный центр комплектования. Определенные алгоритмы по внесению определенных военнообязанных в списки оповещения создаются по инициативе Министерства обороны. То есть, конкретно они выбирают с помощью средств системы "Оберіг" кто будет подлежать оповещению. Таким образом это работает. Как передает портал "Комментарии", об этом эфире телемарафона рассказал начальник административного отдела районного территориального центра комплектования (РТЦК) в городе Киеве Олег Коротченко.

Повестка. Фото: из открытых источников

Представитель РТЦК отметил, специалисты ТЦК работают на непосредственном уровне выполнения – они формируют сам документ.

"В нашу компетенцию входит фактически только сформировать эти повестки. Зафиксировать их или утвердить электронной подписью и тогда уже они отправляются к адресату определенной цепью", — подчеркнул он.

Олег Коротченко добавил, что по предварительно проведенному анализу на местах, сейчас через "Укрпочту" получают повестки и лица, которые провели уточнение данных, в том числе, через Резерв+, так и те, кто не являлся в ТЦК и СП. В процессе отправки повесток по почте, основной задачей ТЦК является именно формирование повестки, ее утверждение электронной подписью и передача, а дальше уже контроль за прибытием военнообязанных.

По словам Коротченко, после того, как человек пришел на почту и получил повестку, военнообязанное лицо берет военно-учетный документ и прибывает в ТЦК и СП по месту пребывания на учете.

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