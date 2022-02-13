В студенческих пабликах обсуждают встречу Порошенко и Квита насчет финансирования протестов против Шкарлета

В студенческих пабликах КПИ обсуждают информацию о тайной встрече Петра Порошенко и Сергея Квита по вопросу организации и финансирования пикетов студентов против министра образования Сергея Шкарлета.

Студенческие протесты против Шкарлета / Фото: Telegram-канал "КПИ live"





Сообщается, что встрече между кандидатом на должность президента Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом и Петром Порошенко состоялась 9 февраля.

"На ней Порошенко заявил, что берет на себя финансирование акции 14.02 под Офисом президента и все дальнейшие акции тоже. Он инициировал выведение студентов на улицы в других городах, гарантировав Квиту "разгон материалов" по своим СМИ.

Курировать информационное сопровождение "пикетов" Порошенко поручил собственнику телеканала "Эспрессо" Николаю Княжицкому", — сказано в сообщении.

С помощью студенческих протестов, по данным источников информации, Порошенко "намерен проверить уровень мобилизации общественности и протестного настроения среди молодёжи в рамках подготовки к более масштабным уличным акциям весной".

Резюмируется, что студенты Могилянки и других вузов (КПИ, КНУ) стали таким образом политическим инструментом Порошенко в противостоянии с действующим президентом Украины.

Информация изложена на основании справки. Ее источником указаны "правоохранительные органы". Подобные, как правило, готовят сотрудники СБУ для руководства страны.

Студенты, обсуждая справку, реагируют эмоционально. Кто-то отказывается верить в такой сценарий. Другие наоборот указывают, что политическая сила Порошенко давно причастна к попыткам добиться отставки Шкарлета, и мол, его вмешательство деньгами в акции студентов - не удивительно.

Напомним, что пикеты студентов НАУКМА были анонсированы после скандальных выборов президента вуза. Во время голосования воровали урну с бюллетенями и залили зелёнкой вторую урну. Но избирательная комиссия Могилянки "не зафиксировала нарушений" и огласила Сергея Квита победителем выборов.

МОН, реагируя на инцидент с урнами, выдало приказ о повторных выборах в академии. После совещания у премьер-министра Дениса Шмыгаля было принято пойти на уступки студентам, требующим назначения Квита. Разобраться в ситуации с выборами поручили рабочей группе НАУКМА во главе с Вячеславом Брюховецким. Приказ МОН о повторном избрании руководителя вуза был отозван. Спустя несколько недель рабочая группа под началом Брюховецкого так и не сделала заявлений об итогах своей работы.

Студенты НАУКМА, вместе с тем, стали выходить на митинги с требованием отставки министра образования Украины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 4 февраля в парламенте начали сбор подписей за отставку Шкарлета.

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