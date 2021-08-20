В столице проведут речной парад: где можно будет посмотреть на действо

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Козлова Альбіна
В столице Украины состоится еще и речной парад катеров. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В Киеве пройдет речной парад, фото МВД
Катера Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям примут участие в параде. В пятницу, 20 августа, уже проведена тренировка подразделений.
На День независимости впервые пройдет такой парад на воде, сообщают в Министерстве. Посмотреть на парад катеров можно будет на пешеходном мосту и у речного вокзала.
Также во время парада состоится десантирование спасательной парашютно-десантной группы на катера, групп специального назначения и десанта на побережье с привлечением скоростных катеров.
На параде пролетят самолеты Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-14ПЧ. В конце колонны с катеров будут идти буксиры с фонтанирования и катера коммунальной аварийно-спасательной службы, яхты и катера яхт-клубов Киева.
Как сообщал портал "Комментарии", украинским военным Вооруженных сил дадут премии ко Дню независимости.
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