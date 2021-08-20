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В столице проведут речной парад: где можно будет посмотреть на действо

На Днепре и в Черном море торжественно пройдут катера и корабли

20 августа 2021, 18:40
Автор:

Козлова Альбіна

В столице Украины состоится еще и речной парад катеров. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В столице проведут речной парад: где можно будет посмотреть на действо

В Киеве пройдет речной парад, фото МВД

Катера Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям примут участие в параде. В пятницу, 20 августа, уже проведена тренировка подразделений.

На День независимости впервые пройдет такой парад на воде, сообщают в Министерстве. Посмотреть на парад катеров можно будет на пешеходном мосту и у речного вокзала.

"Также корабли и катера торжественно пройдут в акватории Черного моря. К мероприятию будет привлечена морская авиация ВМС, авиация Воздушных сил и армейская авиация Сухопутных войск ВСУ", — говорится в сообщении.

В Министерстве назвали количество судов, которые примут участие в параде. Будет привлечено 20 катеров и судов, среди которых два катера Морской охраны Государственной пограничной службы, шесть катеров Нацполиции, пять катеров Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также во время парада состоится десантирование спасательной парашютно-десантной группы на катера, групп специального назначения и десанта на побережье с привлечением скоростных катеров.

На параде пролетят самолеты Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-14ПЧ. В конце колонны с катеров будут идти буксиры с фонтанирования и катера коммунальной аварийно-спасательной службы, яхты и катера яхт-клубов Киева.

В столице проведут речной парад: где можно будет посмотреть на действо - фото 2
В столице проведут речной парад: где можно будет посмотреть на действо - фото 3
В столице проведут речной парад: где можно будет посмотреть на действо - фото 4
В столице проведут речной парад: где можно будет посмотреть на действо - фото 5
В столице проведут речной парад: где можно будет посмотреть на действо - фото 6
В столице проведут речной парад: где можно будет посмотреть на действо - фото 7

Как сообщал портал "Комментарии", украинским военным Вооруженных сил дадут премии ко Дню независимости.


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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/na-susi-i-na-vodi-u-den-nezaleznosti-na-dnipri-vidbudetsya-rickovii-parad-kateriv-22868
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