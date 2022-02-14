В СССР входило не 15 республик, а 16: историк рассказал, какую республику скрывают в Москве

Большинство советских людей привыкли к тому, что в СССР было "15 республик-сестер". Так советская пропаганда и спешила. Однако мало кто знает, что на самом деле раньше их было 16. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет украинский историк, журналист и публицист Павел Бондаренко.

Герб СССР. Фото: leonovvaleri.livejournal.com

Журналист рассказывает, что летом 1990 года он возвращался с последней в течение службы ротации – с горящего Кавказа. Военных везли на поезде со станции в Нахичеване.

"Название станции не помню – знаю только, что она была у самой границы с Ираном – километрах в трех видели минареты "по ту сторону", а до инженерных сооружений на границе было метров 200. Все, как на ладони: два ряда бетонных плит на земле, колючая проволока на изоляторах. Собственно, этот провод меня озадачил. Мы ехали вдоль границы полсутки, и все время за окном – проволока, проволока, проволока... На капитальных металлических опорах из швеллеров. На керамических изоляторах. Десятки, сотни километров проволоки... Смотрил я на то и думал: сколько же все это стоит?", – пишет Павел Бондаренко.

Он добавляет, что позже стало понятно, что только страны социалистического "лагеря" опутаны колючей проволокой, как лагерь для содержания осужденных, что в Европе границы обозначаются полосой из белой краски на автобане, только пограничные войска "социалистического лагеря" имели на вооружении танки, артиллерию и боевые самолеты, отдельный корпус пограничной стражи Российской империи насчитывал 40 тысяч человек и подчинялся не спецслужбам, а Министерству финансов, а на момент распада СССР пограничные войска КГБ СССР насчитывали 220 тысяч.

"А еще, я не знал, что та колючая проволока, сейсмические датчики, датчики движения, инфракрасные датчики, контрольно-следовые полосы, натренированные псы, сеть "стучал" и многое еще – это не от вражеских шпионов. Это от беглецов из "страны всеобщего счастья". Гораздо позже понял: если бы коммунисты оставили открытыми границы, скоро им не над кем было властвовать — все население разбежалось бы, как в свое время, пользуясь моментом, сбежали все финны из Карело-Финской Советской Социалистической республики", – рассказал историк.

Он добавляет, ту же Карело-Финскую республику пришлось вывести из числа "шестнадцати", снизить в статусе до автономной, и изменить название, убрав воспоминание о финнах. Пришлось и герб СССР менять, ведь с 1940 по 1956 год в нем было 16 лент. Фанаты "совка" об этом все не помнят почему. Они лишь о пломбире помнят, о колбасе "по 2.20" и лживых сказочках о том, как в СССР квартиры бесплатно "раздавали".

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