В СССР входило не 15 республик, а 16: историк рассказал, какую республику скрывают в Москве

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Кравцев Сергей
Большинство советских людей привыкли к тому, что в СССР было "15 республик-сестер". Так советская пропаганда и спешила. Однако мало кто знает, что на самом деле раньше их было 16. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет украинский историк, журналист и публицист Павел Бондаренко.
Герб СССР. Фото: leonovvaleri.livejournal.com
Журналист рассказывает, что летом 1990 года он возвращался с последней в течение службы ротации – с горящего Кавказа. Военных везли на поезде со станции в Нахичеване.
Он добавляет, что позже стало понятно, что только страны социалистического "лагеря" опутаны колючей проволокой, как лагерь для содержания осужденных, что в Европе границы обозначаются полосой из белой краски на автобане, только пограничные войска "социалистического лагеря" имели на вооружении танки, артиллерию и боевые самолеты, отдельный корпус пограничной стражи Российской империи насчитывал 40 тысяч человек и подчинялся не спецслужбам, а Министерству финансов, а на момент распада СССР пограничные войска КГБ СССР насчитывали 220 тысяч.
Он добавляет, ту же Карело-Финскую республику пришлось вывести из числа "шестнадцати", снизить в статусе до автономной, и изменить название, убрав воспоминание о финнах. Пришлось и герб СССР менять, ведь с 1940 по 1956 год в нем было 16 лент. Фанаты "совка" об этом все не помнят почему. Они лишь о пломбире помнят, о колбасе "по 2.20" и лживых сказочках о том, как в СССР квартиры бесплатно "раздавали".
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