В США создали новую инновационную вакцину от COVID-19: чем она эффективна

Американские разработчики сообщили о том, что изобрели новую вакцину от COVID-19, которую не надо колоть в мышцы, а можно вдыхать. Об этом сообщает сайт Medical Xpress.



Разработана вакцина для местного иммунитета, фото из открытых источников

По словам профессора кафедры химической и биомолекулярной инженерии Хьюстонского университета Навина Варадараджана, слизистая оболочка носа — это первый барьер против вируса, прежде чем он попадет в легкие.

Ученые говорят, что интраназальная субъединичная вакцина должна обеспечить устойчивый местный иммунитет слизистых оболочек носа и верхних дыхательных путей против вирусов, которые человек вдыхает.

Профессор Варадараджан добавил, что такая вакцинация стимулирует также системный иммунитет. Кроме того, ее можно использовать для иммунизации всего населения.

Антиген доставляется к иммунным клеткам с помощью наночастиц, размер которых составляет около 100 нанометров. Такая технология улучшает иммунный ответ организма. Новая формула вакцины-кандидата вполне безопасна и вызывает быстрые иммунные реакции в течение семи дней. В результате формируется комплексный иммунитет против SARS-CoV-2. В отличие от новой вакцины внутримышечные препараты не формируют иммунитет слизистой оболочки.

Компоненты интраназальной вакцины могут храниться в течение 11 месяцев без замораживания. Поэтому такое изобретение может улучшить обеспечение вакцинами от COVID-19 всех стран, в частности Индии, Южно-Африканской Республики, Бразилии.

Впрочем, профессор работает над созданием интраназальных вакцин не только против коронавируса, а и против других респираторных заболеваний.

Портал "Комментарии" сообщал, что в Израиле от коронавируса умер лидер движения антивакцинаторов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!