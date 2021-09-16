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В США создали новую инновационную вакцину от COVID-19: чем она эффективна

Новую вакцину не нужно вводить в организм через прививки

сегодня, 16:00
Автор:

Козлова Альбіна

Американские разработчики сообщили о том, что изобрели новую вакцину от COVID-19, которую не надо колоть в мышцы, а можно вдыхать. Об этом сообщает сайт Medical Xpress.

В США создали новую инновационную вакцину от COVID-19: чем она эффективна

Разработана вакцина для местного иммунитета, фото из открытых источников

По словам профессора кафедры химической и биомолекулярной инженерии Хьюстонского университета Навина Варадараджана, слизистая оболочка носа — это первый барьер против вируса, прежде чем он попадет в легкие.

Ученые говорят, что интраназальная субъединичная вакцина должна обеспечить устойчивый местный иммунитет слизистых оболочек носа и верхних дыхательных путей против вирусов, которые человек вдыхает.

Профессор Варадараджан добавил, что такая вакцинация стимулирует также системный иммунитет. Кроме того, ее можно использовать для иммунизации всего населения.

Антиген доставляется к иммунным клеткам с помощью наночастиц, размер которых составляет около 100 нанометров. Такая технология улучшает иммунный ответ организма. Новая формула вакцины-кандидата вполне безопасна и вызывает быстрые иммунные реакции в течение семи дней. В результате формируется комплексный иммунитет против SARS-CoV-2. В отличие от новой вакцины внутримышечные препараты не формируют иммунитет слизистой оболочки.

Компоненты интраназальной вакцины могут храниться в течение 11 месяцев без замораживания. Поэтому такое изобретение может улучшить обеспечение вакцинами от COVID-19 всех стран, в частности Индии, Южно-Африканской Республики, Бразилии.

Впрочем, профессор работает над созданием интраназальных вакцин не только против коронавируса, а и против других респираторных заболеваний.

Портал "Комментарии" сообщал, что в Израиле от коронавируса умер лидер движения антивакцинаторов.


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Источник: https://medicalxpress.com/news/2021-09-covid-nasal-vaccine-candidate-effective.html
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