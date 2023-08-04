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В США сделали новое заявление о зерновой сделке: Блинкен обвинил Россию во лжи

Энтони Блинкен заявил, что США хотят видеть еду на мировых рынках

сегодня, 08:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Весь цивилизованный мир заинтересован в том, чтобы рынок был снабжен продовольствием, а цены на него были низкими. Поэтому важно возобновить зерновое соглашение как можно скорее. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет "Укринформ".

В США сделали новое заявление о зерновой сделке: Блинкен обвинил Россию во лжи

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников


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"Мы хотим видеть эту еду на мировых рынках. Мы хотим, чтобы все выиграли от более низких цен", — заявил Энтони Блинкен.

На фоне этого госсекретарь США снова подчеркнул, что Америка рассматривает все возможности, чтобы максимизировать экспорт украинского зерна, в том числе, и посредством наземных, речных и частично морских путей. Однако "будет очень трудно компенсировать" потери от прекращения "зернового соглашения".

Он также добавил, что заявления России о санкциях США, якобы мешавших экспорту ее собственной продукции – неправда.

"Санкции, введенные нами и другими против России за ее агрессию в Украине, с первого дня исключали ее (российские — ред.) пищевые продукты. И это касается не только продуктов, но и средств их доставки и страхования", — отметил Блинкен.

Читайте также на портале "Комментарии" — турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, наконец, сумел провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным – спустя две недели после выхода россиян из зерновой сделки и террора украинских портов и зернохранилищ, который начался потом. Политики договорились об очной встрече. При этом Путин выразил готовность вернуться к зерновому соглашению, но лишь тогда, когда все российские требования будут выполнены. Тем временем о новых военных преступлениях России – целенаправленном уничтожении портовой инфраструктуры и технических объектов, хранивших украинское зерно, говорят уже не только представители Офиса президента Украины (подчеркивая недостаточно жесткую реакцию мира), но и – румынское руководство. Украинский президент Владимир Зеленский призывает мир не привыкать к российскому террору, подчеркивая, что Москва ведет битву за глобальную катастрофу, за разрушение мирового продовольственного рынка. Почему до сих пор нет адекватной реакции со стороны мирового сообщества на очередной этап эскалации со стороны РФ? Как ситуация с зерновым соглашением и вообще в Черном море может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3744102-blinken-pro-vidnovlenna-zernovoi-ugodi-mi-hocemo-baciti-izu-na-svitovih-rinkah.html
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