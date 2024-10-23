В США предупредили, почему после саммита БРИКС война РФ против Украины может усилиться

Россия, с очень большой вероятностью, воспользуется саммитом БРИКС как возможностью создать механизмы для усиления своих военных действий в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

БРИКС. Фото: из открытых источников

По информации Института, на саммит в Казань прибыли 36 мировых лидеров. Среди них — генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, министр торговли и промышленности Талибана Нуруддин Азизи, вице-премьер Сербии Александр Вулин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Российский диктатор Владимир Путин на полях саммита уже встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Моди вновь заявил о необходимости найти "скорейшее" мирное решение войны РФ против Украины и подтвердил роль Индии как потенциального посредника.

"Россия, вероятно, воспользуется саммитом БРИКС как возможностью продемонстрировать свои усилия по укреплению глобальных связей с незападными государствами и, возможно, заключить соглашения и создать торговые механизмы, с помощью которых она сможет поддержать свои военные усилия на Украине, смягчив последствия западных санкций", — говорится в отчете Института.

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