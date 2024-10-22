Украина отреагировала на согласие Гутерриша приехать на саммит БРИКС в РФ

Как передает портал "Комментарии", в МИД Украины раскритиковали решение генсека ООН Антониу Гутерриша принять приглашение российского диктатора Путина и приехать на саммит БРИКС в РФ. В ведомстве Андрея Сибиги особенно возмущены тем, что при этом генсек не нашел времени для участия в "саммите мира" относительно войны в Украине.

Антониу Гутерриш. Фото: из открытых источников

"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", — отметили в пресс-службе МИД Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — на этой неделе в Казане РФ российский диктатор Владимир Путин готовится принимать важных гостей. В рамках заседания БРИКС у него должна состояться встреча с лидерами более двух десятков стран, которые представляют половину населения мира. Ожидается, что среди них будут лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и даже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом пишет "Тelegraph".

СМИ отмечает, такой ход событий стал большим разочарованием для тех, кто ожидал, что РФ за свои военные преступления и полномасштабную войну против Украины станет международным изгоем.

Отмечается, что особенно возмутительным является ожидаемое присутствие на мероприятии главы ООН. Этот орган осудил нападение РФ на Украину как незаконное, а в марте Генассамблея организации призвала агрессора немедленно прекратить его действия. Непонятно, как на фоне этого Гуттериш может ехать в Казань, чтобы проявить уважение к Путину. Журналисты обращают внимание, что среди других гостей будет Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции Эрдоган, которая, несмотря на членство в НАТО, демонстрирует поддержку Кремля, хотя другие члены альянса вливают деньги и оружие в Украину.



