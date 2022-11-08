В США мужчина украл биткоины на миллиарды долларов: как ему это удалось

На официальном сайте Министерства юстиции США на днях появилась информация о том, что житель Гейнсвилля (штат Джорджия) Джеймс Чжун признал себя виновным в совершении мошенничества с использованием "электронных средств связи для взлома" в сентябре 2012 года, когда он незаконно получил более 50 000 биткоинов на интернет-рынке даркнета Silk Road.

В США мужчина украл более 50 тысяч биткоинов/ Фотограф: David McBee

Сообщается, что 9 ноября 2021 года в соответствии с санкционированным в судебном порядке ордером на обыск в доме Джеймса копы изъяли около 50 676 биткойнов, которые на тот момент оценивались в более чем 3,36 миллиарда долларов США.

Эта конфискация стала, на тот момент, крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории Министерства юстиции США и сегодня остается второй по величине финансовой конфискацией Департамента за всю историю его существования.

В ходе расследования оказалось, что мошенник сумел обманом заставить платежную систему площадки Silk Road передать ему криптовалюту через ряд фальшивых счетов. К примеру, в сентябре 2012 года Чжун создал цепочки из примерно девяти учетных записей Silk Road таким образом, чтобы скрыть свою личность. Затем он перевел 500 BTC на кошелек Silk Road, а уже через пять секунд после внесения депозита он выполнил пять выводов по 500 BTC подряд, в результате чего чистая прибыль составила 2000 BTC. Он совершал множество переводов на большое количество адресов, что позволило ему таким мошенническим способом "накопить" более 50 тысяч биткоинов. На данный момент известно более чем о 140 подобных транзакциях.

После проведения тщательного расследования правоохранителям удалось доказать вину Джеймса и по решению суда конфисковать у него биткоины на сумму более чем 3,36 миллиарда долларов США. Мошеннику грозит тюремное заключение на срок до 20 лет. Окончательный приговор ему вынесут в 2023 году.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в США презентовали персонального робота, который реально будет помогать людям.

Читайте также: Microsoft предоставит Украине помощь в размере 100 миллионов долларов США.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!