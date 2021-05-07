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В США дайверы случайно наткнулись на кость мамонта

Погрузившись недавно в реку Пис на юго-западе Флориды, они также обнаружили окаменелость вымершей акулы

сегодня, 05:51
Автор:

Ольга Чародий

Дайверы Дерек Деметер и Генри Сэдлер обнаружили на дне реки Пис массивную бедренную кость мамонта. Но на этом их находки не закончились. Ребята — аквалангисты и палеонтологи-любители, считают 22-килограммовая кость длиной 1,2 метра принадлежала колумбийском мамонту.

В США дайверы случайно наткнулись на кость мамонта

Дайверы (фото из открытых источников)

Погрузившись недавно в реку Пис на юго-западе Флориды, они также обнаружили окаменелость вымершей акулы и клык саблезубого кошачьего. Об этом сообщает The Daily Mail.

Дерек Деметер считает, что бедренной кости мамонта около 100 тысяч  лет. Однако более точно ее возраст определят специалисты с помощью радиоуглеродного датирования.


Напомним, времена года играют огромную роль в жизни животных. Именно в весенний период наши питомцы, особенно кошки, подчиняются природе и начинают искать партнера. Если любимец постоянно находится дома и не имеет возможности контактировать с другими животными — начинаются вопли, мечение территории и странное поведение. В этот период как любимец, так и его хозяин может испытывать стресс. Столичный ветеринар Мария Тарасенко рассказала, как сделать максимально комфортным и спокойным период половой активности. По словам эксперта, половая активность животных может наступать не только весной. Например, кошки активны круглый год. У собак течки 2 раза в год. Период течки у них зависит от даты рождения. Когда у животных повышается активность, они хотят больше времени проводить на улице. Поэтому нередки случаи, когда кошки, пытаясь выбраться через окно из квартиры или дома, падают с высоты и травмируются. Эксперт отметила, что как кошкам, так и собакам не стоит давать любые гормональные препараты.


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