В списке арендаторов дач Конча-Заспы оказался спонсор «Слуг народа»

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Станислав Молчанов
Процесс выселения арендаторов домов отдыха в Конча-Заспе, инициированный президентом Владимиром Зеленским, стартовал. Из более 200 жителей посёлка переселить намерены только 20. Среди насильно выселяемых, например, есть первый вице-премьер министр Украины Ефим Звягильский, которому скоро исполнится 90 лет, или Дмитрий Табачник, который и так не живет в Украине. В домике посёлка, на установленных условиях аренды, проживает только его супруга — народная артистка Украины, доцент НАИУ Татьяна Назарова, которая в браке с экс-министром многие годы состоит якобы только формально. При этом, в списке на выселение избирательно нет имён, имеющих отношение к действующей власти.
Процесс выселения арендаторов домов отдыха в Конча-Заспе - фото: Схеми
Например, в документе с перечнем арендаторов домов отдыха в Конча-Заспе, указана фамилия Семик Юлии Александровны.
Это бывшая помощница экс-нардепа от БПП Сергея Тригубенко и сейчас его уже гражданская супруга. Сергея Тригубенко вместе с его бизнес-соратником Ильей Павликом журналисты считают спонсорами "Слуг народа", которым якобы удалось сформировать "свою" группу депутатов в ВР.
В СМИ не раз просачивались истории ручного управления подконтрольными нардепами со стороны Тригубенко-Павлюка, и одна из них, например, касалась якобы срыва голосования за "игорный" законопроект.
Тригубенко (Семик), как и сам Зеленский, проживающий на единственной государственной даче в Конча-Заспе, выселению избирательно не подлежат. Их нет в списках СНБО, к ним не ходит управляющий посёлка Александр Гурин и не требует разорвать договор в одностороннем порядке. Такая же история, например, и с Леонидом Кучмой, и экс-спикером ВР Владимиром Литвиным.
По какому принципу на выселение избраны чиновники-арендаторы, в ОП и Госуправлении делами Украины до сих пор не пояснили, как и не назвали нарушений договоров аренды. Напротив, появилась информация о старте судебных тяжб, инициированных адвокатами насильно выселяемых. В судебном порядке они намерены доказать, что добросовестно выполняли условия договоров аренды, инвестировали в строительство домов немалые средства, а следовательно имеют законные основания жить в посёлке до истечения определённого срока аренды.
Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что большое переселение из Конча-Заспы затеял не для того, чтобы освободить место для "своих". Многие, впрочем, считают иначе. Избирательность и не прозрачность процесса, медийный хайп на теме, а также отсутствие обещанной стратегии развития базы отдыха Конча-Заспа, могут указывать на возможную попытку властей заработать электоральные балы, нарушить закон, а в итоге все равно заселить "своих".
Экс-спикер ВР Александр Мороз, в свою очередь тоже заявил, что если и выселять кого-то, то — на основании прозрачного аудита, потому как многие платят больше суммы за аренду и добросовестно поддерживают дома в хорошем состоянии.
Напомним, что с посёлка Конча-Заспан съехали только три чиновника. Остальные подали иски. При этом, на вопросы журналистов, сколько вообще человек должны выехать из Конча-Заспы, директор дома отдыха Александр Гурин ответить так и не смог.
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