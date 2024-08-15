В соцсетях сообщают о задержании военкома Бориспольского ТЦК

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Ткачик Олеся
Как сообщил военный Ярослав Годунок в Фейсбуке, буквально только что был задержан военком Бориспольского ТЦК полковник Сергей Русин. По информации Годунка, его вывели в наручниках работники СБУ, предварительно статьи 114-1 противодействие ВСУ и 369-2 злоупотребления влиянием.
Задержан военком
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Харькове разоблачен чиновник районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП), требовавший взятку от популярного местного ресторана. За 1500 долларов США и постоянную скидку в заведении он обещал не мобилизовать работников и посетителей, а также обеспечить их фиктивными документами об отсрочке от службы. Об этом сообщили Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона. По данным следствия, 42-летнее должностное лицо в начале июня 2024 года обратилось к руководству известного харьковского бара-ресторана с требованием неправомерной выгоды. Он обещал не проводить мобилизационные мероприятия по персоналу и клиентам заведения, а также предоставить им фальшивые документы, гарантирующие отсрочку от призыва на несколько недель.
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