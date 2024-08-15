В соцсетях сообщают о задержании военкома Бориспольского ТЦК

Как сообщил военный Ярослав Годунок в Фейсбуке, буквально только что был задержан военком Бориспольского ТЦК полковник Сергей Русин. По информации Годунка, его вывели в наручниках работники СБУ, предварительно статьи 114-1 противодействие ВСУ и 369-2 злоупотребления влиянием.

Задержан военком

"Скажу откровенно, я еще такого конченого и притрушенного и непорядочного военкома за все годы не видел в жизни. Как он вел себя с коллективом и бойцами и семьями погибших и раненых нельзя молчать, просто подлец хамло и га*дон. Оно должно было быть отцом для военных, а было ЧМОм. Десятки раз везде обращался в правоохранительные органы и вышестоящие, чтобы убрали этого ушлепка, который работал не на усиление мобилизации и обороны, а на свой карман", — заявил Годунок.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Харькове разоблачен чиновник районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП), требовавший взятку от популярного местного ресторана. За 1500 долларов США и постоянную скидку в заведении он обещал не мобилизовать работников и посетителей, а также обеспечить их фиктивными документами об отсрочке от службы. Об этом сообщили Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона. По данным следствия, 42-летнее должностное лицо в начале июня 2024 года обратилось к руководству известного харьковского бара-ресторана с требованием неправомерной выгоды. Он обещал не проводить мобилизационные мероприятия по персоналу и клиентам заведения, а также предоставить им фальшивые документы, гарантирующие отсрочку от призыва на несколько недель.



