В соцсетях новый тренд: связанный с Украиной и борьбой со злом

Среди пользователей социальной сети X (бывшая Twitter) в июле начался новый тренд, связанный с поддержкой Украины в войне против России. Пользователи разных стран пишут, что их делает счастливыми помощь Украине.



В соцсети X новый тренд связан с войной в Украине

Пользователи X начали глобальный тренд и распространяют сообщения в социальной платформе с текстом о том, что они становятся более счастливыми, когда их налоговые деньги идут на помощь Украине в войне с Россией.

"Я налогоплательщик. Ничто не делает меня счастливее, чем то, что мои налоговые деньги тратятся на поддержку Украины и борьбу со злом", — говорится в большинстве сообщений.

Также пользователи из разных стран сопровождают свои сообщения изображениями техники, которую их страны передали Украине. К примеру, британцы добавляют к сообщениям фото с крылатой ракетой Storm Shadow, поляки с основным боевым танком PT-91 Twardy, чехи – артиллерийские снаряды, датчане – самоходные артиллерийские установки, литовцы – беспилотники.

Кроме того, некоторые пользователи намекают своим властям, что хотели бы помогать больше. Например, немцы к своим сообщениям добавляли изображения ракет Taurus, которые канцлер Олаф Шольц не предоставляет Украине. Другие пользователи также указывают на преступления россиян в войне.

Это не первый тренд, связанный с войной в Украине. В июне пользователи из разных стран писали сообщения: "Я – финн (или представитель другой страны), и я ненавидел Россию до того, как это стало круто". К сообщениям пользователи из разных стран добавляли текст, в котором объясняли, что именно сделала Россия с их страной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине обнародовали список каналов, распространяющих российскую пропаганду в соцсети X.

Также "Комментарии" писали о том, что Путина высмеяли пользователи соцсетей.