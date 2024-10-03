В соцсетях ходят слухи о продуктах из мРНК вакцин: правда или вымысел

В последнее время в социальных сетях появились видео, где авторы заявляют, что на некоторых продуктах питания можно увидеть таинственную маркировку в виде лягушки. По их словам этот символ является показателем того, что в состав этих продуктов входит белок мРНК вакцин, разработанный фондом Билла и Мелинды Гейтс для скрытой вакцинации населения. Эта информация мгновенно вызвала волну беспокойства среди общественности.

Логотип лягушки на продуктах: новый символ скрытой вакцинации или миф соцсетей

Однако эксперты успокаивают: это очередная конспирологическая теория, которая не имеет научной основы. Официальные представители Госпродпотребслужбы уже прокомментировали ситуацию, опровергнув наличие каких-либо продуктов с белком мРНК вакцин или их специфической маркировки.

Госпродпотребслужба официально заявила, что пока никаких обращений или доказательств о наличии маркировки в виде лягушки на продуктах питания к ним не поступало. По словам представителей службы, продукты, которые попадают на рынок Украины, должны отвечать четким требованиям по маркировке и составу, регламентируемому Законом Украины "Об информации для потребителей о пищевых продуктах".

В частности, каждый фасованный пищевой продукт обязан содержать подробную информацию о составе, производителе, стране происхождения, инструкциях по использованию, сроке годности и другие важные показатели. В случае с продуктами с маркировкой в виде лягушки никаких подтверждений или жалоб по поводу их присутствия на рынке не было зафиксировано.

Слухи о наличии белка мРНК вакцин в продуктах питания с маркировкой лягушки являются лишь очередной фейковой сенсацией, не имеющей научного обоснования. Госпродслужба призывает граждан не поддаваться панике. Важно соблюдать основные правила безопасности, проверять маркировку продуктов и всегда ориентироваться на проверенные источники информации.



