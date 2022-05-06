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В СНБО предупредили граждан об опасности 8 и 9 мая: озвучены рекомендации

У оккупантов нет весомых побед на фронте, поэтому они способны усилить террор мирного населения

6 мая 2022, 15:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинцам нужно со всей серьезностью относиться к сигналам тревоги, которые звучат практически ежедневно по всей территории Украины, но особое внимание нужно сделать на сигналы тревоги 8 и 9 мая. В эти дни российским военным может быть отдан приказ устроить массированный обстрел украинских городов и сел, чтобы максимально запугать население. Как передает портал "Комментарии", такое заявление опубликовал Центр противодействия дезинформации при СНБО в официальном Telegram-канале.

В СНБО предупредили граждан об опасности 8 и 9 мая: озвучены рекомендации

Ракета. ФОТО: из открытых источников

В сообщении говорится, что российские войска по-прежнему не могут отчитаться о том, что им удалось выполнить поставленные задачи по захвату новых территорий Украины. Поэтому к 9 мая Кремлю сегодня нечего показать. Испытывая агрессию и раздраженность Москва может отдать приказ устроить массовый обстрел украинских регионов. Поэтому гражданам Украины не нужно игнорировать сигналы о воздушной тревоге, а также соблюдать те правила комендантского часа, которые действуют в областях.

Ранее в МВД также сообщили, что 8 и 9 мая украинцам нужно стараться не посещать общественные места, максимально сократить время нахождения на открытом воздухе, лучше оставаться дома, а услышав сигнал воздушной тревоги – отправляться в укрытие. Правоохранительные органы 8 и 9 мая будут работать в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные провокации со стороны страны-агрессора.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны РФ заранее пытаются оправдать свои удары по городам Украины, даже опубликовали список городов, которые будут обстреливать – цель больницы.



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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1489
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