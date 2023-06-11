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В СНБО озвучили неутешительный прогноз по Крыму

Из-за катастрофы на Каховской ГЭС Крым останется без пресной воды и не будет развиваться

сегодня, 10:30
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Автор:

Белоокая Ира

Такое заявление в эфире Всеукраинского телемарафона сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает портал "Комментарии".

В СНБО озвучили неутешительный прогноз по Крыму

Алексей Данилов. Фото из открытых источников

По его словам, восстановление водоснабжения полуострова возможно только после его возвращения под контроль Украины.


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"Мы еще в декабре-ноябре 2022 года писали о том, что гражданам россии крымчане совсем не нужны, и они рано или поздно примут решение о подрыве этой дамбы, и тогда Крым в ближайшее время останется без воды. Но если сейчас у них никаких туристических курортных сезонов не будет происходить, не будет большого потребления воды", — заметил Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины также добавил, что Крым не сможет развиваться, пока там не будет построена новая дамба.

"Через короткий промежуток времени будет глобальной проблемой для развития Крыма наличие там питьевой воды в достаточных объемах. Это ставит крест на развитие полуострова на ближайшие 3-5-7 лет, пока не будет построена новая дамба, чтобы все это восстановить. Но это уже точно будет наш родной украинский Крым", — добавил Данилов.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. После взрыва россиянами Каховской дамбы 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище ежедневно падает. В районе Никополя он составляет 9,35 метра. С момента теракта вода там упала более чем на 7 метров. В то же время, в районе Херсона уровень воды в Днепре снизился на 0,54 метра, и составляет 4,18 метра. Как сообщают специалисты, на участках Днепра, из которых вода попадает в Северо-Крымский канал, после подрыва ГЭС наблюдаются следы обмеления.



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 09:59

Ніби вперше таке відношення до тих, кого вважають своїми. Чиновників вивезли і створили для них корита на новому місці, а над другорядними сміялися: каміння з неба поки немає як і води. Для укромуністів не існує червоних ліній та меж нелюдяності навіть до своїх.


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