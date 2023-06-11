В СНБО озвучили неутешительный прогноз по Крыму

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Белоокая Ира
Такое заявление в эфире Всеукраинского телемарафона сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает портал "Комментарии".
Алексей Данилов. Фото из открытых источников
По его словам, восстановление водоснабжения полуострова возможно только после его возвращения под контроль Украины.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины также добавил, что Крым не сможет развиваться, пока там не будет построена новая дамба.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. После взрыва россиянами Каховской дамбы 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище ежедневно падает. В районе Никополя он составляет 9,35 метра. С момента теракта вода там упала более чем на 7 метров. В то же время, в районе Херсона уровень воды в Днепре снизился на 0,54 метра, и составляет 4,18 метра. Как сообщают специалисты, на участках Днепра, из которых вода попадает в Северо-Крымский канал, после подрыва ГЭС наблюдаются следы обмеления.
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Ігор
сегодня, 09:59
Ніби вперше таке відношення до тих, кого вважають своїми. Чиновників вивезли і створили для них корита на новому місці, а над другорядними сміялися: каміння з неба поки немає як і води. Для укромуністів не існує червоних ліній та меж нелюдяності навіть до своїх.