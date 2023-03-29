В СНБО ответили, разместит ли Путин ядерное оружие в Беларуси

Одно дело громкие заявления, другое дело – реальность. Поэтому есть большие сомнения, что Путину удастся разместить ядерное оружие в Беларуси. Ему просто могут не позволить это сделать. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью "Radio NV" высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Пугалки Путина, которые адресованы прежде всего Соединенным Штатам, не сработают. Будет ли он распространять ядерное оружие по всем странам СНГ, или нет — это большой вопрос. Я не думаю, что ему кто-то даст располагать ядерное оружие в Беларуси", — заявил Данилов.

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Он отметил, сам Лукашенко хорошо понимает, что после заявлений Путина оказывается в очень непростой ситуации. Скорее всего, он сам будет против размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси.

Алексей Данилов считает, что месседж Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси – это приглашение США к переговорам.

"Это то, чем последний месяц-два занимается Путин, вся российская машина. Они очень хотят сесть за стол переговоров для того, чтобы остановиться там, где они сегодня находятся. И это для всех умных людей понятная вещь", — отметил секретарь СНБО.

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