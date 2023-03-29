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В СНБО ответили, разместит ли Путин ядерное оружие в Беларуси

По убеждению секретаря СНБО Алексея Данилова, диктатору не позволят этого сделать, уровень угрозы понимает даже Лукашенко

сегодня, 10:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Одно дело громкие заявления, другое дело – реальность. Поэтому есть большие сомнения, что Путину удастся разместить ядерное оружие в Беларуси. Ему просто могут не позволить это сделать. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью "Radio NV" высказал секретарь СНБО Алексей Данилов. 

В СНБО ответили, разместит ли Путин ядерное оружие в Беларуси

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Пугалки Путина, которые адресованы прежде всего Соединенным Штатам, не сработают. Будет ли он распространять ядерное оружие по всем странам СНГ, или нет — это большой вопрос. Я не думаю, что ему кто-то даст располагать ядерное оружие в Беларуси", — заявил Данилов.


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Он отметил, сам Лукашенко хорошо понимает, что после заявлений Путина оказывается в очень непростой ситуации. Скорее всего, он сам будет против размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси. 

Алексей Данилов считает, что месседж Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси – это приглашение США к переговорам.

"Это то, чем последний месяц-два занимается Путин, вся российская машина. Они очень хотят сесть за стол переговоров для того, чтобы остановиться там, где они сегодня находятся. И это для всех умных людей понятная вещь", — отметил секретарь СНБО.

Читайте также на портале "Комментарии" — министерство иностранных дел Республики Беларусь (РБ) 28 марта попыталось оправдать намерение российского диктатора Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории РБ. О чем говорит эта реакция? Почему достаточно сдержанно восприняли путинские ядерные игры представители НАТО, а также Китай? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/danilov-pro-upc-mp-i-lavru-paniku-elit-rf-putina-i-yadernu-zbroyu-v-bilorusi-novini-ukrajini-50313908.html
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