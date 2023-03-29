В СНБО ответили, разместит ли Путин ядерное оружие в Беларуси

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Кравцев Сергей
Одно дело громкие заявления, другое дело – реальность. Поэтому есть большие сомнения, что Путину удастся разместить ядерное оружие в Беларуси. Ему просто могут не позволить это сделать. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью "Radio NV" высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
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Он отметил, сам Лукашенко хорошо понимает, что после заявлений Путина оказывается в очень непростой ситуации. Скорее всего, он сам будет против размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси.
Алексей Данилов считает, что месседж Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси – это приглашение США к переговорам.
Читайте также на портале "Комментарии" — министерство иностранных дел Республики Беларусь (РБ) 28 марта попыталось оправдать намерение российского диктатора Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории РБ. О чем говорит эта реакция? Почему достаточно сдержанно восприняли путинские ядерные игры представители НАТО, а также Китай? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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