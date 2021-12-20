В СНБО объяснили, введут ли в Украине военное положение

Алексей Данилов. Фото из сайта Президента Украины

Хотя в Украине, по оценкам экспертов, сейчас нет необходимости вводить военное положение, однако такой вероятности в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) не исключают. Об этом в интервью "Апостроф ТВ" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "УНИАН".

Чиновник сказал, что не хотел бы преждевременно пугать граждан Украины, поэтому решение о военном положении будет приниматься по мере обстоятельств, которые будут складываться.

"Сегодня я могу сказать, что таких обстоятельств нет. А если они завтра появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения, никто не будет с этим медлить. Более того, такой ситуации, которая происходила в 2014 году, когда военные не защищали свою страну — такого точно не будет. Все будут четко действовать согласно своим инструкциям, согласно своим полномочиям, согласно тому, что на сегодняшний день должно происходить", — заверил он.

По словам Данилова, он оценивает увеличение количества российских военных возле украинских границ "не слишком критичным".

"Мы ясно понимаем, что находится в радиусе 200 км от нашей границы, именно границы, а не линии столкновения с Российской Федерацией. Мы понимаем, что это за группировки, их количество, знаем, чем они оснащены. У нас это все под контролем, и мы ежедневно получаем информацию от соответствующих институций по этому поводу. Сегодня такой опасности мы не видим", — добавил он.

Также секретарь СНБО еще раз добавил, что в планах украинской власти нет стремлений освобождать оккупированные территории именно силой, потому что такая военная операция приведет к большим потерям.



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