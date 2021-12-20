В СНБО объяснили, введут ли в Украине военное положение

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Людмила Слободенюк
Алексей Данилов. Фото из сайта Президента Украины
Хотя в Украине, по оценкам экспертов, сейчас нет необходимости вводить военное положение, однако такой вероятности в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) не исключают. Об этом в интервью "Апостроф ТВ" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "УНИАН".Чиновник сказал, что не хотел бы преждевременно пугать граждан Украины, поэтому решение о военном положении будет приниматься по мере обстоятельств, которые будут складываться.
По словам Данилова, он оценивает увеличение количества российских военных возле украинских границ "не слишком критичным".
Также секретарь СНБО еще раз добавил, что в планах украинской власти нет стремлений освобождать оккупированные территории именно силой, потому что такая военная операция приведет к большим потерям.
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