В СМИ раскрыли детали, как ПВО подбила самолет над Грозным

Стали известны новые подробности крушения азербайджанского самолета, который выполнял рейс "Баку-Грозный". Уже точно можно сказать, что он был поражен средствами ПВО над Наурским районом Чечни, которые в этом же районе вели огонь по двум БПЛА. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет проект "ВЧК-ОГПУ".

Авиакатастрофа в Актау. Фото: из открытых источников

Отмечается, что за две недели до катастрофы возле аэропорта Грозного были установлены два "Панциря". Проект отмечает, что российские власти моментально поняли, что произошло с пассажирским самолетом, поскольку через минуту после его поражения был объявлен режим "Ковер".

Борт неоднократно пытался приземлиться в аэропорту назначения, но системы навигации были заглушены. В этот момент работали средства РЭБ, а когда воздушное судно взяло обратный курс на Баку, то в небе над Чечней его подбили.

Всего в то утро над республикой было сбито три беспилотника. Один прилетел со стороны Висаитовского района, два других летели на север, как раз над Наурским районом. Именно там и был нанесен удар по самолету. После поражения экипаж воздушного судна сначала принял произошедшее за столкновение с птицами.

"Столкновение с птицами" произошло в 08.16. План "Ковер", согласно которому все гражданские воздушные суда должны были покинуть опасную зону, был введен на минуту позже — в 08.17, то есть сразу после "успешного" использования РЭБ и ПВО.

"При этом самолет не получал никаких предупреждений. Согласно регламенту, по гражданской частоте о "Ковчеге" экипажу борта должен сообщить диспетчер, но, как следует из расшифровки переговоров, никаких предупреждений не было", — пишет канал.

По информации проекта, руководитель полетов, который был ответственным в роковой день, утверждает, что о введении плана "Ковер" он узнал от военных только в 08.21. К тому моменту экипаж самолета, выполнявшего рейс "Баку-Грозный", уже сообщил о неполадках после "столкновения с птицами" диспетчеру и запросил данные о запасном аэродроме.

По данным источников канала, в аэропорту Грозного в десятых числах декабря было установлено сразу два комплекса "Панцирь". Поводом к их появлению стали недавние "налеты" БПЛА с военных объектов столицы Чечни.

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