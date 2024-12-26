СМИ: самолет над Грозным сбили из ЗРК "Панцирь", Баку ждет, что Россия признает это

Азербайджан проводит собственное расследование авиакатастрофы самолета Embraer 190, рухнувшего 25 декабря в районе Каспийского моря у аэропорта Актау (Казахстан). Предварительные данные указывают, что азербайджанский лайнер, пытавшийся приземлиться я в Грозном (Чечня, РФ) сбила ракета, выпущенная российским зенитно-ракетным комплексом "Панцирь-С". Об этом, как передает портал "Комментарии", стало известно агентству Reuters от четырех анонимных источников.

Ракета из российского комплекса "Панцирь" повредила пассажирский самолет, который в итоге разбился 26 декабря в Казахстане, говорят высокопоставленные источники в Баку/ Фото: mil.ru

Один из азербайджанских источников, знакомых с ходом расследования авиакатастрофы в Азербайджане, сообщил агентству, что самолет, вероятно, был поражен российской системой ПВО "Панцирь-С". А системы связи и навигации лайнера были парализованы системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Грозному, сказал собеседник Reuters.

"Никто не утверждает, что это сделано намеренно. Однако, принимая во внимание факты, Баку ожидает признания российской стороны в сбивании азербайджанского самолета", — сказал источник.

А в парламенте Азербайджана 26 декабря уже не анонимно потребовали извинений от России за сбитый над Грозным лайнер, пишет "Агентство". Депутат Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что "российская сторона должна извиниться" за крушение самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Он заявил, что самолет "был сбит" на территории России, в небе Грозного, и "отрицать это невозможно". В то же время, по мнению депутата, в российских СМИ уже "заметаются следы", и он считает, что "это неправильно".

Украинский военный портал Defense Express также считает, что Embraer 190 авиакомпании AZAL, разбившийся под Актау, был подбит в Грозном из ЗРК "Панцирь", который отражал атаку дронов на аэродром и работал в автоматическом режиме. Эксперты издания напоминают: россияне в 2020-м году хвастались, что "Панцирь-С" якобы получил "признаки искусственного интеллекта" и сможет сбивать цели без участия человека. По мнению Defense Express то, что оккупанты называют режимом "искусственного интеллекта", на самом деле работает по принципу "сбить все в зоне досягаемости без селекции целей".

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане в трех километрах от города Актау утром 25 декабря. На борту находились 67 человек — 62 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 38 человек, 29 — выжили.

Первоначально обсуждались версии, что самолет столкнулся со стаей птиц либо взрыв газового баллона внутри воздушного судна. Однако вскоре появилось видео повреждений фюзеляжа самолета, похожих на отверстия от поражающих элементов зенитной ракеты. Украинские эксперты и европейские СМИ после этого заявили, что лайнер, похоже, был сбит российской системой ПВО, отбивавшей атаку дронов на аэропорт Грозного.

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозымбаев заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть версию о том, что самолет сбили российские средства ПВО. Он предложил дождаться результатов расследования. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также подчеркнул, что причины крушения пока не установлены. В Кремле не будут выдвигать и комментировать гипотезы относительно авиакатастрофы в Актау, пока идет следствие, заявил спикер Путина Дмитрий Песков.