В СМИ появился "план" по Приднестровью: действительно ли Молдова готовится к воссоединению

Власти Молдовы, вероятно, подготовили план реинтеграции Приднестровья. Он, в частности, включает в себя вывод российских войск по требованию Тирасполя. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NewsMaker".

Приднестровье. Фото: из открытых источников

Отмечается, что газета El Pais обнародовала так называемый план реинтеграции Приднестровского региона. По информации издания, план подготовило консалтинговое агентство по заказу Кишинева.

СМИ отмечает, что полномасштабное российское вторжение в Украину создало уникальные условия, которыми Молдова хочет воспользоваться для восстановления экономической и политической реинтеграции.

По плану, опубликованный El Pais, Молдова якобы до 2038 года хочет возобновить контроль над Приднестровьем. Объединить Молдову хотят по примеру Германии (речь идет о вхождении Немецкой Демократической Республики (НДР) в состав Федеративной республики Германии (ФРГ), произошедшей в 1990 году).

План реинтеграции якобы должен закончиться референдумом и выводом российских войск из Приднестровья. Более того, вывод сил должен быть по требованию Тирасполя, их должна заменить международная миссия.

Отмечается, что в настоящее время в Приднестровье находится 500 российских так называемых "миротворцев" на контрольно-пропускных пунктах. Также Россия держит в регионе 1500 солдат.

Согласно данным El Pais, Молдова тайно встречается с руководителями Приднестровья, но переговоры еще на очень начальной стадии. Также издание отмечает, что Кишинев в этом году хочет договориться с Приднестровьем о подготовке судей, прокуроров и адвокатов. На следующих этапах Молдова якобы предложит жителям Приднестровья компенсацию цены на газ, а стороны начнут договариваться о политическом статусе региона. В 2027 году Кишинев и Тирасполь должны подойти к проведению референдума.

Фактически в Молдове не опровергли, но и не подтвердили заявления СМИ.

Бюро реинтеграции Молдовы в комментарии изданию NewsMaker отметило, что у Кишинева есть официальные программы и план действий по реинтеграции.

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