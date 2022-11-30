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В Слуге народу объяснили, почему искажение конфликта в Карабахе может ударить по Украине

Марьян Заблоцкий убежден, что после того, как мы увидели, что иранские дроны бомбят украинские города, нам не стоит выбирать или даже задумываться. Мы должны поддерживать Азербайджан

сегодня, 16:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Попытки мировых политиков провести параллели между войной в Украине и конфликтом на Южном Кавказе, где из Азербайджана, который в соответствии с международным законодательством пытается восстановить собственную территориальную целостность, пытаются слепить агрессора, могут нанести вред и Украине. Таким образом французские сенаторы, попавшие под влияние пророссийской диаспоры армян ублажают Кремль. Удобства французов состоят в интересах крупных компаний, имеющих тесные связи с РФ. Как информирует издание "Комментарии", ссылаясь на УНН, такое мнение в эфире "24 канала" высказал нардеп от партии "Слуга народа" Марьян Заблоцкий. Парламентарий объяснил, чем искривленная риторика по Карабаху опасна для Киева.

В Слуге народу объяснили, почему искажение конфликта в Карабахе может ударить по Украине

Азербайджан и Украина. Фото: из открытых источников

"Самое большое, что угрожает Украине – это дискредитация самого понятия "санкции", – говорит нардеп. – Потому что санкции в отношении нефтегазового сектора есть в России и Иране. Эти обе страны граничат с Азербайджаном и в действительности представляют угрозу стране".

Заблоцкий убежден, что ставить их в один ряд совершенно неправильно.

"Азербайджан – основная угроза Ирану, где проживает значительная часть азербайджанцев. Следует понимать, что Иран очень сильно за это переживает и, как ни странно, финансирует Армению. А уже после того, как мы увидели, что иранские дроны бомбят украинские города, нам не следует выбирать или даже задумываться. Мы должны поддерживать Азербайджан", – отмечает нардеп.

Активность армянских сил во Франции создает вполне реальные риски для Украины. Фактически, призывая мир помогать Армении и осуждать действия Азербайджана – это попытка оттянуть международную поддержку от Киева.

"Атака на Азербайджан бьет по Украине в двух случаях. Во-первых, дискредитирует понятие "санкции", во-вторых, нивелирует правило о неизменности границы ООН. Каким-то образом Карабах как территория выделяется в этом аспекте, – объясняет Заболоцкий. – Украина Всегда занимала принципиальную позицию в этом вопросе, ведь если есть исключения, то как доказывать, что Приднестровье – это Молдова, Осетия – это Грузия, Крым – это Украина, а Карабах это почему-то вдруг Армения.Карабах – это Азербайджан. должны дальше отстаивать эту позицию системно".

Реальность и международное законодательство демонстрируют: позиции Азербайджана далеки от агрессии и поэтому Баку, вероятнее всего, находится на позиции, аналогичной Киеву.

Ведь еще в начале 90-х Азербайджан потерял 20% своих территорий в результате военных усилий Армении и России. Тогда, как и в Украине, фиксировали тысячи жертв среди гражданских.

Кроме того, население Азербайджана также находилось под ракетными обстрелами россиян и армян, а сценарий, использованный в азербайджанской деревне Ходжалы, до сих пор сравнивают с многострадальной украинской Бучей.

Важно и то, что Карабах в резолюциях ООН по-прежнему называют временно оккупированной территорией Азербайджана.



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Источник: https://ukranews.com/ua/news/898471-ataka-na-azerbajdzhan-udar-po-ukrayini-sluga-narodu-poyasnyv-chomu-vykryvlennya-konfliktu-v-karabahu
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