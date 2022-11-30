В Слуге народу объяснили, почему искажение конфликта в Карабахе может ударить по Украине

Попытки мировых политиков провести параллели между войной в Украине и конфликтом на Южном Кавказе, где из Азербайджана, который в соответствии с международным законодательством пытается восстановить собственную территориальную целостность, пытаются слепить агрессора, могут нанести вред и Украине. Таким образом французские сенаторы, попавшие под влияние пророссийской диаспоры армян ублажают Кремль. Удобства французов состоят в интересах крупных компаний, имеющих тесные связи с РФ. Как информирует издание "Комментарии", ссылаясь на УНН, такое мнение в эфире "24 канала" высказал нардеп от партии "Слуга народа" Марьян Заблоцкий. Парламентарий объяснил, чем искривленная риторика по Карабаху опасна для Киева.

Азербайджан и Украина. Фото: из открытых источников

"Самое большое, что угрожает Украине – это дискредитация самого понятия "санкции", – говорит нардеп. – Потому что санкции в отношении нефтегазового сектора есть в России и Иране. Эти обе страны граничат с Азербайджаном и в действительности представляют угрозу стране".

Заблоцкий убежден, что ставить их в один ряд совершенно неправильно.

"Азербайджан – основная угроза Ирану, где проживает значительная часть азербайджанцев. Следует понимать, что Иран очень сильно за это переживает и, как ни странно, финансирует Армению. А уже после того, как мы увидели, что иранские дроны бомбят украинские города, нам не следует выбирать или даже задумываться. Мы должны поддерживать Азербайджан", – отмечает нардеп.

Активность армянских сил во Франции создает вполне реальные риски для Украины. Фактически, призывая мир помогать Армении и осуждать действия Азербайджана – это попытка оттянуть международную поддержку от Киева.

"Атака на Азербайджан бьет по Украине в двух случаях. Во-первых, дискредитирует понятие "санкции", во-вторых, нивелирует правило о неизменности границы ООН. Каким-то образом Карабах как территория выделяется в этом аспекте, – объясняет Заболоцкий. – Украина Всегда занимала принципиальную позицию в этом вопросе, ведь если есть исключения, то как доказывать, что Приднестровье – это Молдова, Осетия – это Грузия, Крым – это Украина, а Карабах это почему-то вдруг Армения.Карабах – это Азербайджан. должны дальше отстаивать эту позицию системно".

Реальность и международное законодательство демонстрируют: позиции Азербайджана далеки от агрессии и поэтому Баку, вероятнее всего, находится на позиции, аналогичной Киеву.

Ведь еще в начале 90-х Азербайджан потерял 20% своих территорий в результате военных усилий Армении и России. Тогда, как и в Украине, фиксировали тысячи жертв среди гражданских.

Кроме того, население Азербайджана также находилось под ракетными обстрелами россиян и армян, а сценарий, использованный в азербайджанской деревне Ходжалы, до сих пор сравнивают с многострадальной украинской Бучей.

Важно и то, что Карабах в резолюциях ООН по-прежнему называют временно оккупированной территорией Азербайджана.

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