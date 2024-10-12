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В Слуге народа отреагировали на проверки ТЦК после публичных мероприятий и в клубах

Нардеп Никита Потураев намекнул, что подобные проверки будут продолжаться и в будущем

сегодня, 13:10
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Кравцев Сергей

Председатель Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, нардеп "Слуги народа" Никита Потураев поддержал проверки работниками ТЦК и полиции в публичных местах на примере концерта "Океан Эльзы". Как передает портал "Комментарии", свою позицию парламентарий озвучил в Facebook.

В Слуге народа отреагировали на проверки ТЦК после публичных мероприятий и в клубах

В Киеве после концерта "Океан Ельзы" работники ТЦК массово проверяли мужчин

"Нет, я не считаю проверку документов после концерта "Океана Эльзы" угрозой украинской культуре. Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия. Так же, как не считаю угрозой украинской экономике проверки документов в барах или клубах. Более того – я приветствую такие проверки, и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать", – высказался Никита Потураев.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Киеве возле Дворца спорта, где проходил концерт группы "Океан Эльзы", сотрудники ТЦК и полиции начали массово задерживать военнообязанных.

Как сообщали СМИ, после завершения выступления возле Дворца спорта посетителей ждали сотрудники ТЦК вместе с патрульной полицией. У мужчин проверяли документы. Некоторых мужчин задержали и силой забрали в ТЦК, еще нескольким выписали повестки и отпустили.

В ответ на действия правоохранителей люди скандировали: "Ганьба!".

Бывший военнослужащий 93-й бригады, который демобилизовался по состоянию здоровья и был на концерте, эмоционально прокомментировал задержание мужчин: "Я понимаю, боишься, бывает. Но не позорься. Когда ты три года скрывался и тебя здесь уже задержали, то будь мужчиной, подними голову гордо вверх и вперед. Никто тебя под пули не отправит в первый день".




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Источник: https://www.facebook.com/nikita.poturaev/posts/pfbid0EoJ9gkuAU29X4cXTikJDBzYJhP7aefPmZ5zVunUyzEYsH4TBKTQScTHonaH9t2j4l
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