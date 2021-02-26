logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.02.2021

BTC/USD

46252.43

ETH/USD

1461.40

LTC/USD

171.53

НБУ 26.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.25

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В шоу "Холостяк" участвует бывшая жена экс-главы ОП Андрея Богдана (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

В шоу "Холостяк" участвует бывшая жена экс-главы ОП Андрея Богдана (видео)

Теперь девушка будет бороться за сердце харьковского бизнесмена, учредителя логистической компании Михаила Заливако

сегодня, 02:11
Автор:

Ольга Чародий








В одиннадцатом сезоне шоу "Холостяк" участие примет бывшая супруга экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана Анна. Об этом сообщает телеканал СТБ.

В шоу "Холостяк" участвует бывшая жена экс-главы ОП Андрея Богдана (видео)

Участница "Холостяка" (фото из открытых источников)

Теперь девушка будет бороться за сердце харьковского бизнесмена, учредителя логистической компании Михаила Заливако.

"Моим бывшим мужем был Андрей Богдан. Он сделал мне предложение спустя три месяца нашего общения. Конечно же, я сказала "да", – сказала Анна.

До 2019 года Андрей Богдан был женат на Ольге, с которой воспитывал четырех дочерей: Викторию, Анастасию, Екатерину и Софию.

Как долго длились отношения экс-руководителя Офиса президента с Анной – неизвестно, так как о втором браке чиновника в Сети нет информации.

Отметим, модель Дарья Хлыстун которая вместе с экс-"холостяком" Максом Михайлюком ждут ребенка, рассказала в Instagram о первой реакции супруга на новость о ее беременности.

Напомним,  участник романтического телешоу "Холостяк" Никита Добрынин вместе со своей супругой, победительницей проекта Дашей Квитковой, ошарашили поклонников новостью о будущем пополнении в семье. Пара поделилась с подписчиками в Instargam фотографией с отдыха на Мальдивах. На снимке Добрынин стоит перед своей женой на коленях, а сама Квиткова позирует в купальнике, который подчеркивает ее округлый живот.  А его супруга позже на странице в своем Даша Instargam  в свою очередь призналась, на каком месяце беременности находится. Пользователи в Instagram обрадовались новости от супружеской пары и бросились поздравлять их с грядущим пополнением, усыпав пожеланиями семейного счастья.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0GLcOi4XxdI&feature=emb_title
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ