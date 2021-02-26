В шоу "Холостяк" участвует бывшая жена экс-главы ОП Андрея Богдана (видео)



















В одиннадцатом сезоне шоу "Холостяк" участие примет бывшая супруга экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана Анна. Об этом сообщает телеканал СТБ.

Участница "Холостяка" (фото из открытых источников)

Теперь девушка будет бороться за сердце харьковского бизнесмена, учредителя логистической компании Михаила Заливако.

"Моим бывшим мужем был Андрей Богдан. Он сделал мне предложение спустя три месяца нашего общения. Конечно же, я сказала "да", – сказала Анна.

До 2019 года Андрей Богдан был женат на Ольге, с которой воспитывал четырех дочерей: Викторию, Анастасию, Екатерину и Софию.

Как долго длились отношения экс-руководителя Офиса президента с Анной – неизвестно, так как о втором браке чиновника в Сети нет информации.

Отметим, модель Дарья Хлыстун которая вместе с экс-"холостяком" Максом Михайлюком ждут ребенка, рассказала в Instagram о первой реакции супруга на новость о ее беременности.

Напомним, участник романтического телешоу "Холостяк" Никита Добрынин вместе со своей супругой, победительницей проекта Дашей Квитковой, ошарашили поклонников новостью о будущем пополнении в семье. Пара поделилась с подписчиками в Instargam фотографией с отдыха на Мальдивах. На снимке Добрынин стоит перед своей женой на коленях, а сама Квиткова позирует в купальнике, который подчеркивает ее округлый живот. А его супруга позже на странице в своем Даша Instargam в свою очередь призналась, на каком месяце беременности находится. Пользователи в Instagram обрадовались новости от супружеской пары и бросились поздравлять их с грядущим пополнением, усыпав пожеланиями семейного счастья.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!