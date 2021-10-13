В школах проверят работников пищеблоков: какая причина

Школьная столовая, фото информагентства ITV

Здоровье работников школьных столовых проверят в ближайшее время. Проверки начаты 11 октября. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.



Все работники столовых сдадут тесты на наличие у них золотистого стафилококка. Больных отстранят от работы, пока они не поправятся. К такому решению пришли в Министерстве учитывая значительное количество случаев в школах, когда у детей диагностировали кишечные расстройства. Среди причин вспышек кишечных инфекций и того, что школьники попали в больницу с плохим самочувствием, в Минздраве назвали обнаруженную инфекцию у работников столовых. Речь идет о золотистом стафилококке.



Поэтому организованы проверки столовых во всех областях. Когда будут готовы результаты проверок, тогда станет понятна общая картина и нарушаются ли в других пищеблоках санитарно-гигиенические требования, и обследуются ли работники столовых должным образом перед допуском к работе.

Министр Виктор Ляшко провел параллель с подделками COVID-сертификатов, поэтому считает, что и санитарные книжки для работников могут подделывать. Ляшко отметил, что такого не должно быть и виновников накажут.

Как сообщал портал "Комментарии", в Закарпатской области отец показал, чем кормят школьников. Увиденное в тарелках школьника шокировало мужчину и он хотел пообщаться с руководителями заведения, но не смог этого сделать, потому что его просто не пустили. Мужчина сообщил, что меню детей состояло из супа, каши, пряничка и чая. Также он поинтересовался, а что по поводу этого думают родители. В комментариях под видео и фото люди возмутились таким питанием детей. Позже автор поста написал, что после собрания с родителями и администрацией порции и меню обновили.











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