В сети жестко высмеяли скандального украинского нардепа после ботокса (ФОТО)

Недавнее интервью народного депутата Николая Тищенко вызвало в сети много обсуждений из-за его измененного внешнего вида. Пользователи соцсетей высказали предположение, что Тищенко увлекся "уколами красоты", из-за чего его лицо стало неузнаваемым.

Николай Тищенко (фото из открытых источников)

Певец Владимир Дантес также не остался в стороне и прокомментировал изменения во внешности Тищенко на своей странице в Instagram. Дантес опубликовал фото депутата и добавил ироническую подпись:

"Девушки, кто делает такие незаметные уколы красоты, свяжитесь с кем-нибудь".

Другие пользователи сети также были щедры на саркастические комментарии, отмечая резкие изменения во внешности Тищенко и шутя по этому поводу:

Ушел моделью на бесплатные инъекции?"

"Я его не узнала. Что с ним произошло?"

"Почему он сдулся?"

"Что за фрик-шоу?"

"У Тищенко с Путиным один косметолог?"





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Николай Тищенко назвал нардепов "героями" . Представитель украинского парламента Николай Тищенко, прославившийся своими неординарными поступками, попал в новую скандальную историю. На этот раз Тищенко отметился своими словами о героях-народных депутатах, что возмутило обычных украинцев.

В частности, давая одно из своих интервью, нардеп Тищенко высказался, что украинский Парламент – это героические люди. При этом они рискуют жизнями ради законов.

Это высказывание Николая Тищенко мгновенно разлетелось по сети и вызвало совершенно неоднозначную реакцию сограждан. Большое количество украинцев, мягко утверждая, не соглашается на сравнение нардепов с настоящими героями.

