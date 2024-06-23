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В сети жестко высмеяли скандального украинского нардепа после ботокса (ФОТО)

Юзеры буквально захейтили Тищенко

23 июня 2024, 22:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Недавнее интервью народного депутата Николая Тищенко вызвало в сети много обсуждений из-за его измененного внешнего вида. Пользователи соцсетей высказали предположение, что Тищенко увлекся "уколами красоты", из-за чего его лицо стало неузнаваемым.

В сети жестко высмеяли скандального украинского нардепа после ботокса (ФОТО)

Николай Тищенко (фото из открытых источников)

Певец Владимир Дантес также не остался в стороне и прокомментировал изменения во внешности Тищенко на своей странице в Instagram. Дантес опубликовал фото депутата и добавил ироническую подпись:

"Девушки, кто делает такие незаметные уколы красоты, свяжитесь с кем-нибудь".

Другие пользователи сети также были щедры на саркастические комментарии, отмечая резкие изменения во внешности Тищенко и шутя по этому поводу:

  • Ушел моделью на бесплатные инъекции?"
  • "Я его не узнала. Что с ним произошло?"
  • "Почему он сдулся?"
  • "Что за фрик-шоу?"
  • "У Тищенко с Путиным один косметолог?"

В сети жестко высмеяли скандального украинского нардепа после ботокса (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Николай Тищенко назвал нардепов "героями" . Представитель украинского парламента Николай Тищенко, прославившийся своими неординарными поступками, попал в новую скандальную историю. На этот раз Тищенко отметился своими словами о героях-народных депутатах, что возмутило обычных украинцев.

В частности, давая одно из своих интервью, нардеп Тищенко высказался, что украинский Парламент – это героические люди. При этом они рискуют жизнями ради законов.

Это высказывание Николая Тищенко мгновенно разлетелось по сети и вызвало совершенно неоднозначную реакцию сограждан. Большое количество украинцев, мягко утверждая, не соглашается на сравнение нардепов с настоящими героями.



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