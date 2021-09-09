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В сети появился трейлер фильма Сенцова «Носорог»

Съемки "Носорога" проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве и завершились в декабре 2020 года

сегодня, 00:32
Автор:

Ольга Чародий

В сети появился первый трейлер нового фильма украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". Ролик опубликован на официальном Facebook-странице проекту. Лента рассказывает о парне, который попадает к криминальному миру. Там он начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал. Сюжет основан на реальных событиях того времени. Создатели фильма отмечают, что показывают истинные 90-е, где жестокость была нормой, но не умирала и надежда.

В сети появился трейлер фильма Сенцова «Носорог»

Олег Сенцов - фото из открытых источников

Работа над фильмом началась еще в 2012 году, однако было приостановлено из-за незаконного ареста Сенцова российскими спецслужбами в 2014 году и дальнейшее его заключения. После освобождения режиссера в 2019 году, работа над проектом была восстановлена.

Съемки "Носорога" проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве и завершились в декабре 2020 года. Фильм создан в копродукции Украины, Германии и Польши. Общий бюджет составляет 1650000 евро. Главную роль в картине исполнил общественный деятель, лидер организации "Самолюбие" Сергей Филимонов.

"Кастинг на главную роль в фильме проходил среди ветеранов, бывших заключенных, спортсменов. Мы искали актера, жизненный путь которого похож на путь главного героя. Сергей получил роль как человек, прошедший сложный путь от футбольного фаната через Майдан и войну, а сейчас является сознательным активистом правозащитного движения Украины", — рассказывал ранее Сенцов.

В фильме также снялись Алина Зевакова, Мария Штофа, Ирина Мак, Александр Рудинский, Евгений Черников и другие.

Напомним, бывший пленник Кремля, известный украинский кинорежиссер Олег Сенцов считает, что у пятого президента Украины Петра Порошенко есть шанс остаться в политике и даже зацепиться за власть только в том случае, если он примет политическое решение и найдет в себе мужество объединить все патриотические силы вокруг нового молодого лидера, пусть даже со своей команды.



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Источник: https://www.facebook.com/RhinoMovie/posts/212381284282438
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