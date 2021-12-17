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В сети показали трейлер биографического фильма о Селине Дион

сегодня, 06:05
Автор:

Ольга Чародий
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В сети появился трейлер фильма "Алин" (другое название – "Голос любви"). Лента вдохновлена ​​жизнью канадской певицы Селин Дион. Видео опубликовали на ютуб-канале RoadsideFlix. Картина расскажет о пути к успеху девушки, которую зовут Алин Дье из Квебека. Трейлер фильма смотрите вместе с Радио MAXIMUM. В фильме также продемонстрируют подробности ее личной жизни, пылкой влюбленности у разведенного мужчины старше ее и конфликтов с семьей. Впервые картина была представлена ​​на фестивале в Каннах. Режиссером проекта стала Валери Лемерсье. Она написала сценарий фильма вместе с Брижитт Бюк. Оператором выступил Лоран Дайян, работавший над фильмами "Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра" и "Восток-Запад".

В сети показали трейлер биографического фильма о Селине Дион

Селин Дион - фото из открытых источников

В фильме снялись певица Виктория Сио, Даниэль Фишо, Антуан Везина, Жан-Ноэль Бруте, Сильвен Марсель, Рок ЛаФортьен и Паскаль Дерошер. Ранее вышел трейлер ситкома "Все мои друзья". Сериал, одна из главных ролей, в котором сыграл Маколей Калкин, стилизован под американские телевизионные комедии 90-х.

Нвпомним, умерла мама всемирноизвестной канадской поп-дивы Селин Дион. Известно, что Тереза Дион скончалась от тяжелой болезни на 92-м году жизни. По данным таблоида Daily Mail, певица узнала о смерти родственницы перед одним из своих концертов. Однако, Селин не стала отменять выступление в Майами, посвятив его своей матери. Так, со сцены певица обратилась к своим поклонникам со следующими словами: "Вам ведь уже известно, что сегодня не стало моей мамы. Но мы все, ее семья, в порядке. Я знаю, что она хотела, чтобы сегодня вечером я была самой лучшей версией себя.

И я также знаю, что она хотела, чтобы все вы провели лучшее время в своей жизни". Известно, что за несколько дней до кончины женщины у Селен состоялся серьезный разговор с лечащим врачом Терезы Дион. Тогда исполнительница узнала о том, что ее маме осталось недолго. Как призналась сама 51-летняя музыкантша, накануне она вместе с братьями и сестрами навещала мать и успела попрощаться с ней.




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Источник: https://maximum.fm/golos-kohannya-u-merezhi-pokazali-trejler-biografichnogo-filmu-pro-selin-dion_n199841
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