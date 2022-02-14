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В СБУ сделали официальное заявление по поводу ситуации в стране

Стабильность и спокойствие в Украине зависят не только от представителей власти, а также от взвешенных действий каждого гражданина страны

сегодня, 11:41
Автор:

Елизавета Черных
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В Службе безопасности Украины сообщили, что сегодня государство столкнулось со множеством попыток нагнетания паники, распространением неправдивых сведений, а также искажением реальной ситуации. Все это — ни что иное, как мощное проявление гибридной войны. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства. 

В СБУ сделали официальное заявление по поводу ситуации в стране

СБУ - фото из открытых источников

Отмечается, что СБУ занимается постоянным анализом различных сценариев развития ситуации — существует четкий план действий по каждому из них. Совместно с руководством страны и представителями власти и других правоохранительных ведомств СБУ готова реагировать на события не только, когда возникает такая потребность, а заранее. Что уже и происходит. 

В то же время главными целями сегодняшнего нагнетания в информационном пространстве в Службе безопасности называют вызвать тревогу среди украинцев,  расшатать единство граждан, а также подорвать доверие в способность государства защитить общество. 

Сотрудники СБУ фиксируют различные проявления гибридной войны в соцсетях, некоторых средствах массовой информации, а также в распространении некоторыми политическими деятелями российских нарративов. При этом противодействие подобным проявлениям можно увидеть в решениях Совета нацбезопасности, количестве ликвидированных кибератак, ботоферм и так далее. 

Однако, отмечают правоохранители, на сегодня стабильность и спокойствие в Украине зависят не только от представителей власти, а также от взвешенных действий каждого гражданина страны. 

СБУ призывает сохранять спокойствие и "холодный ум", а также не поддаваться провокациям: 

"Паника и дестабилизация играют в пользу только врагам, а не Украине", — отметили правоохранители. 

Ранее на портале "Комментарии" - Кабмин обеспечит безопасность перелетов в воздушном пространстве Украины: что думают эксперты. 


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/zaiava-sbu-shchodo-proiaviv-hibrydnoi-viiny-v-informatsiinomu-prostori
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