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В СБУ рассказали, как борются с фейками в Telegram

Администрация Telegram редко реагирует на официальные обращения Служба безопасности Украины

сегодня, 16:07
Автор:

Вечканова Елена

Сотрудники украинских спецслужб пытаются сотрудничать с официальными представителям мессенджера Telegram для противодействия пророссийской дезинформации. Каким образом это происходит и к какому результату приводит, подробно рассказал глава управления в Департаменте киберзбепекы Службы безопасности Украины Илья Витюк.

В СБУ рассказали, как борются с фейками в Telegram

Администрация Telegram не сотрудничает с СБУ. Фото из открытых источников

Первое, что объяснил господин Витюк — в Украине нет прямой возможности установить ограничения на конкретные Telegram-каналы. Это, конечно, обсуждалось на уровне специалистов по попытка заблокировать некоторое контент в этом мессенджере. По словам Ильи Витюка, это связано с зарубежным расположением серверов программы. Telegram является разрешенным ресурсом в Украине, поэтому даже нацпоставщики информуслуг не могут повлиять на запрет отдельных каналов.

Как пояснил представитель Департамента кибербезопасности, СБУ постоянно обращается к администрации Telegram с официальными письмами. В документах подробно объясняются причины, почему какую-то часть ресурса следует ограничить. Но, как объясняет Витюк, ответную реакцию сотрудники получают достаточно редко. Впрочем, есть и исключения — если через каналы продают оружие или наркотики, администрация блокирует их после обращения. Также в Telegram ограничивают распространение порнографического контента, особенно связанного с детьми.

Другое дело — пророссийские фейки или прямая пропаганда, распространяемая в Украине. На такие обращения Telegram почти никогда не реагирует. Илья Витюк связывает это с российским гражданством основателя мессенджера Павла Дурова. Как объясняет сотрудник СБУ, после недолгого противостояния с правительством РФ детище Дурова снова заработало в России без ограничений. По мнению Витюка, это может быть связано с приездом Дурова на Родину, что, очевидно, не прошло без диалога в "высоких кругах".

При этом Илья Витюк отмечает, что многие Telegram-каналов, в том числе и те, которые СБУ хотела бы заблокировать на территории Украины, получили начальную "раскрутку" именно из России. После того, как они получили определенную славу, на них массово начали подписываться и украинцы. После этого любые "инсайды" воспринимаются как правдивая информация, хотя часто наполнение далеко от истины.

Не имея возможности заблокировать подобные источники дезинформации, СБУ прибегает к другим путям противодействия им. Конкретных шагов Илья Витюк не называет  из-за невозможности разглашать некоторые аспекты работы. В то же время чиновник утверждает, что все работы службы абсолютно законна. Проводится контрразведка, а также розыскная деятельность. Уже в последнюю очередь начинаются уголовно-процессуальные моменты. Вместе с этим, говорит Витюк, продолжаются попытки "достучаться" до администрации Telegram, чтобы ограничить распространение деструктивной информации.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, почему, по мнению экспертов, общение в Telegram может быть опасным.

Также на портале узнать о том, как представители "Дія.Бизнес" комментируют свои связи с Россией.


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Источник: https://censor.net/ru/resonance/3255616/golovne_zavdannya_trolv_ntsyuvati_v_merej_nformatsyinu_hvilyu_na_zadanu_tematiku_do_yako_masovo_pridnayutsya
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