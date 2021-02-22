В СБУ назвали причину запуска санкций против Спортмастера

Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (основатель соответствующей сети "Спортмастер") введены на основании информации о работе сети в оккупированном Крыму.

Спортмастер, фото - из открытых источников

"Санкции введены на основании информации о работе сети в Крыму. Внедрению санкций предшествовало письмо СБУ на адрес МИД Украины, направленное еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях" — пояснили в СБУ информагентству "Интерфакс-Украина".

В свою очередь МИД Украины неоднократно обращалось с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, которые остались без рассмотрения и надлежащего реагирования".

СНБО ввел санкции против зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations Pte. Ltd, которой принадлежит ООО "Спортмастер-Украина", 19 февраля.

Компании на три года запрещены торговые операции, транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, запрещен ввоз товара и вывод капитала.

Напомним, кум Владимира Путина Виктор Медведчук прокомментировал введение санкций СНБО против него и его супруги Оксаны Марченко за финансирование терроризма. По словам Медведчука, санкции в отношении него и его жены были введены в незаконный способ, так как не имеют за собой никаких доказательств. Он сказал, что введенные СНБО санкции не могут быть применены, пока суд не примет соответствующее решение. Медведчук отметил, что кампания, которую власть развернула против него, его семьи и соратников по партии говорит о том, что он "не такой, как они" и что власть его не понимает и чувствует в нем опасность.

оминальный владелец заблокированных решением СНБО телеканалов "Украина 112", "Zik" и "NewsOne" Тарас Козак получил деньги на их приобретение от своей гражданской жены. Такую информацию сообщают представители Центра противодействия коррупции, которые детально изучили финансовое состояние и банковские операции депутата.

Как сообщали ранее, н

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